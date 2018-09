Kunst Poetische Vielfalt

Schelklingen / Christina Kirsch

Beim Anblick eines Schäfchens mit einem Fell aus echter Wolle müsste man im Hotel HGS³ eigentlich besonders gut schlafen können. Es sei denn, man vertieft sich zu sehr in das Bild mit einem Leuchtturm und bekommt Fernweh. Die Motive der Blaubeurer Künstlergruppe „Atelier für Kunst und Raum“, die seit Jahren zu ihrer Leiterin Petra Mayer-Widmann ins Atelier kommt, sind vielfältig und oft sehr persönlich.

Bei den unverkäuflichen Porträts darf man vermuten, dass ein Familienmitglied Modell saß. Bei der „Afrika-Trilogie“ mit Elefant und Giraffe kann man eine Reise oder zumindest den Wunsch danach erahnen. Auch beim „Wasserfall“ oder der „Altstadt im Orient“ geht der Blick in die Ferne.

Die Sinnlichkeit fließen lassen

Die Ausstellung steht unter dem Titel „Die Poesie der Farben“. Atelier-Leiterin Petra Mayer-Widmann sagte, man müsse sich zunächst mit der Wirklichkeit auseinandersetzen, bevor man der Poesie Gestalt geben könne. Die Frage beim Malen sei stets „Wie kann ich meine sinnlichen Erfahrungen in Farbe umsetzen?“. Man müsse sich darauf einlassen, die Farben und die Sinnlichkeit fließen zu lassen.

14 Künstlerinnen und Künstler drücken das Poetische entweder in zarten Pastelltönen aus oder greifen zu kräftigen Primärfarben. Die Maler bauen sich ihre Keilrahmen selber und mischen sich auch die Pigmente selber an. Die Farben werden entweder lasierend, verdickt oder mit dem Zusatz von Sand aufgetragen. Einige versuchen sich auch in Materialcollagen. Auffallend ist die Neigung der Hobbykünstler, den Bildern einen bedeutungsvollen Titel zu geben. „Farn im Mondschein“ lenkt den Blick des Betrachters genau so auf eine Bedeutung wie angeheftete Aufforderungen à la „Spüre die Leichtigkeit des Seins“. Es gibt fröhlich-bunte Bilder und mit Gold überfrachtete Gemälde, knallige Blumen und auch der Blautopf ist vertreten.

Der Preis steht sofort fest

„Wir haben Gäste, die kaufen die Bilder von der Wand weg“, erklärtte Geschäftsführerin Ute Krey bei der Vernissage. Da im Gegensatz zu professionellen Ausstellungen der Preis in einigen Fällen am Bild vermerkt ist, wissen die Gäste auch gleich, was die Poesie in Farben kostet. Sängerin Wencke Maier aus Laichingen hat die Vernissage musikalisch umrahmt.

Info Führung durch die Ausstellung am Mittwoch, 14. Oktober,18 Uhr Anmeldung unter Telefon (07344) 4479