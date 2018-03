Munderkingen Plus für den Schulverbund

Plus für den Schulverbund

Munderkingen / agr

Nach einem wahren Anmeldemarathon sind zwischenzeitlich auch im Schulverbund Munderkingen die Anmeldungen der neuen Fünftklässler ausgezählt. Für Rektorin Jutta Braisch ist das Ergebnis ein Grund zur Freude: Mit 36 Anmeldungen für die Gemeinschaftsschule und 28 für die Realschule habe sich der Schulstandort ­Munderkingen in beiden Bereichen gegenüber dem Vorjahr steigern können. „Ich bin mit den ­Anmeldezahlen sehr zufrieden“, sagt Braisch. Vor allem freue sie, dass in beiden Schularten eine gute Mischung aus stärkeren und schwächeren Schülern zu er­warten sei. „Das sind die besten Voraussetzungen für eine ­Leistungsorientierung in der Klasse.“ Erfahrungsgemäß zögen die stärkeren Schüler die schwächeren oft mit.