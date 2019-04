Das Team Ehingen Urspring muss sich gegen treffsichere Heidelberger daheim mit 79:90 geschlagen geben und steht unter Zugzwang. Am Freitag muss jetzt ein Auswärtssieg her.

Die Vorzeichen waren nicht schlecht: Dreierspezialist Seger Bonifant war in den Kader der Ehinger Basketballer zurückgekehrt. Bei den Gästen aus Heidelberg fehlte der erfahrene Centerspieler Philipp Heyden. Acht auf jeder Seite standen sich in diesem zweiten Duell der Playoffs-Viertelfinalserie vor über 1000 Zuschauern in der JVG-Halle gegenüber. Doch trotz dieser Kulisse, trotz der Unterstützung des „sechsten Mannes“, wie Steeples-Trainer Domenik Reinboth es formulierte, und fairen Voraussetzungen, wollte es nicht zum Heimsieg reichen. Beim 79:90 gehörte den Gastgebern nur einmal die Führung – beim 12:10 im ersten Viertel. Ansonsten marschierten die Heidelberger selbstbewusst voran. Ehingen schaffte es nicht, das Spiel noch einmal spannend zu machen.

Ehinger stören nicht genug

Für die Heidelberger, die die Hauptrunde als Zweiter beendet hatten, lief schwindelerregend viel rund. Das lag auch daran, dass die Ehinger nicht genug deren Angriffe störten. „Wir haben defensiv nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Reinboth, nachdem er in der Kabine ausführlich mit jedem Spieler gesprochen hatte. „Spieler wie Shyron Ely und Jaleen Smith treffen zudem schwierige Würfe. Das spricht für deren Qualität.“ Während die Gäste heiß liefen, wurden die Steeples müder und auch offensiv reichte die Mannschaft nicht an ihre übliche Stärke heran. Und obwohl Bonifant zurück war, wurde er nicht zum Faktor. Zwölf Punkte schlugen für ihn unterm Strich zu Buche, mit 26 Zählern war Tanner Leissner der beste Werfer. Auch, weil er stetig gefoult wurde und an die Freiwurflinie durfte.

Hasbargen fehlt dem Team

Eines war außerdem zu erkennen in diesem nunmehr vierten Schlagabtausch mit dem baden-württembergischen Konkurrenten in dieser Saison. Als kompromissloser Verteidiger fehlte der verletzte Tim Hasbargen schmerzlich. „Tim hat während der Runde gegen deren Große Gas gegeben und sie gut kontrolliert“, meinte Reinboth. Die Mannschaft wäre mit Hasbargen stabiler gewesen. Zwar zeigte sich auch Gianni Otto bissig und stoppte die Heidelberger Angreifer. Doch der Titelaspirant mit einem gut aufgelegten Niklas Ney (21) und Niklas Würzner (19) spielte einfach zu clever.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase hatte der effektivste Spieler der Liga, Kevin Yebo, zwei Mal schön abgeschlossen. Beim 4:4 wurde der 23-Jährige von Daniel Monteroso bedient, beim 6:6 von Otto. Die Gäste legten stets zwei Punkte vor, die Hausherren zogen gleich. Nach fünf Minuten wurde Seger Bonifant umjubelt eingewechselt und sorgte mit seinem Korbleger beim 12:10 für die einzige Ehinger Führung an diesem Abend. Dann zog Heidelberg noch auf 12:19 weg.

Schmitt killt die Stimmung

Das zweite Viertel begann prinzipiell ordentlich für das „Team in green“. Otto traf zwei mal aus der Distanz, doch die Mannschaft von Frenkie Ignjatovic hielt sich den Gegner immer mindestens vier Punkte vom Leib. Nach einer Viertelstunde lag Ehingen mit 27:34 zurück, um mit einem seltenen Fastbreak wieder auf vier Zähler heranzukommen (30:34). Doch auch nach der Auszeit Heidelbergs schaffte es die Reinboth-Fünf nicht aufzuholen. Im Gegenteil: Angeführt von Regisseur Niklas Würzner zogen die Academics wieder davon (38:47/20. Minute).

Das Bild änderte sich auch nicht in der zweiten Halbzeit. Die Ehinger Offensivmaschine stotterte, die Gäste lösten viele Spielsituation besser und glücklicher. Ganz fies war dann der Dreier mit Buzzerbeater zum Viertelende von Ex-Spieler Basti Schmitt zum 52:65. Das drückte schwer auf die Moral, und die letzten Reserven konnten dann auch im Schlussdurchgang nicht mehr mobilisiert werden. Heidelberg verteidigte die zweistellige Führung bis zum Schluss. Die Ehinger mussten sich einem stärkeren Konkurrenten ein zweites Mal verdient ergeben.

