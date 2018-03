Städtebau Platz für Wohn- und Reihenhäuser

Munderkingen / Von Ingeborg Burkhardt

Weil es in Munderkingen an Wohnungen fehlt, begrüßt der Gemeinderat grundsätzlich das Wohnbauprojekt, das Manfred Spähn aus Deppenhausen auf seinem 2014 von der Familie Fleischle erworbenen, großen Grundstück mit Gewerbebrachen in Angriff nehmen will.

Doch bevor der auf Sanierungen spezialisierte Unternehmer damit starten kann, muss in diesem Bereich der Bebauungsplan „Alter Brunnenberg“ geändert und eine genauere Planung vorgelegt werden. „Mit einem Baugesuch allein ist es bei diesen Vorhaben nicht getan“, sagte Verbandsbaumeister Roland Kuch nach einer Vorbesprechung im Januar und das Landratsamt gab ihm inzwischen recht.

Der alte Keller bleibt stehen

Bevor der Gemeinderat am Donnerstagabend in öffentlicher Sitzung der Änderung des Bebauungsplans zustimmte, hatte Spähn seine Entwürfe für die ersten Bauabschnitte vorgestellt, die er im östlichen Bereich binnen drei Jahren umsetzen will. Vorgesehen ist, dass auf der grünen Wiese unterhalb der beiden modernisierten und um ein Stockwerk erhöhten Mehrfamilienhäuser ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus mit acht Eigentumswohnungen gebaut wird. Geplant sind Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen.

Die Außenansicht des Gebäudes wird ähnlich gestaltet wie die schon sanierten Objekte, erklärte der Bauherr. Auch eine Tiefgarage ist vorgesehen. Die südlich des Neubaus stehende Halle, die einst Lager des Lebensmittelgroßhändlers Max Fleischle war, werde bis zum gut erhaltenen Keller abgebrochen. Dort sind dann der Einbau der zentralen Heizanlage geplant sowie Kellerräume für die fünf Reihenhäuser, die auf den bestehenden Keller aufgesetzt werden. In weiteren Abschnitten wird auch der ehemalige und erste Munderkinger Verbrauchermarkt des mit „Vivo“ (kurz für „viele Vorteile“) werbenden Händlers Fleischle umgenutzt werden.

Skizziert sind im Lageplan auch zwei L-förmige Mehrfamilienhäuser auf der bisher unbebauten Fläche im Nordosten.

Bürgermeister Dr. Michael Lohner betonte, dass Stadt und Landratsamt bei dem Vorhaben von Spähn eng zusammenarbeiten. Der Unternehmer aus Deppenhausen, der selbst am Reißbrett steht, hofft, dass bis zum Herbst die Änderung des Bebauungsplans vorliegt. Dann kann er mit dem Mehrfamilienhaus 18 Monate später fertig sein.