Infrastruktur Plattenspurweg

Griesingen / Rainer Schäffold

Eine lange Geschichte in Griesingen findet ihre Fortsetzung: Seit Jahren ist der Plattenspurweg südöstlich des Ortes in Richtung Wald sanierungsbedürftig, immer wieder wurde geflickt. Am Mittwoch hat der Gemeinderat nun über eine „große Lösung“ beraten. Sie ist so groß, dass sie sogar 225 000 Euro kosten soll.

„Dreimal schlucken“ musste Rätin Renate Werner bei dieser Summe. Ob es nicht noch eine günstigere Variante gebe, fragte sie sich und das Gremium. Zuvor hatte Wolfgang Brauchle vom Mittelbiberacher Tiefbaubüro Erwin Schmid das Ergebnis seiner Baugrunduntersuchung erläutert. Die Auffüllung und der Lehm unter den Platten seien großteils weder frostsicher noch tragfähig, sagte Brauchle. Er empfahl einen „Mindestaufbau“ unter einer 3,50 Meter breiten Asphaltschicht.

Rat Robert Seifert sprach sich für eine „richtige“ Lösung aus. „Sonst haben wir nie Ruhe“. Der Weg diene auch als landwirtschaftliche Umgehung und halte die Fahrzeuge aus dem Ort fern. Man müsste dann aber auch kontrollieren, warf Hermann Brunner ein, dass nicht Autofahrer den Weg übermäßig nutzten.

Die Gemeinde rechnet laut Bürgermeister Oliver Klumpp fest mit einem Zuschuss von rund 35 000 Euro aus einem Förderprogramm für Ländliche Wege. Beinahe in letzter Minute – der Antrag dazu muss spätestens heute gestellt sein – ersucht die Gemeinde zudem um Hilfe aus dem Ausgleichstock des Landes. 95 000 Euro wären hier möglich, sagte Klumpp; die Gewährung sei aber alles andere als sicher.

Schließlich kam der Rat überein, die Zuschüsse zu beantragen und die Entscheidung von der Förderung abhängig zu machen. Zwischenzeitlich solle Planer Brauchle nach alternativen, kostengünstigeren Varianten zur Sanierung des Weges fahnden, was dieser zusagte.