Geschichte Pläne für den „Schandfleck“ in Schelklingen

Altes Gebäude in der Riedwiesenstraße in Schelklingen, für Bürgermeister Knapp ein "Schandfleck". Baufälliges Haus © Foto: Raidt

Schelklingen / Bernhard Raidt

Als „Schandfleck“ ist es schon in einer Gemeinderatssitzung bezeichnet worden: Das Haus am Ende der Schelklinger Färbergasse ist in einem äußerst schlechten Zustand. Putz blättert ab, die Fenster sind mit Brettern vernagelt. Jetzt gibt es nach Informationen der SÜDWEST PRESSE Pläne für das Haus. Eine Investorengemeinschaft mit Beteiligung eines Schelklinger Unternehmers will dort eine Anlage mit sieben bis acht Wohnungen errichten. Es gebe Gespräche mit der Stadt. Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh rechnet damit, dass in nächster Zeit ein Bauantrag gestellt wird.

Das marode Gebäude hat eine interessante Geschichte. Es war wohl das Badehaus der Stadt. Denn einst hatten nur wenige Privathäuser eigene Bäder – um sich ausgiebig zu waschen, besuchten die Menschen das Badehaus. Oft war es dort äußerst gesellig, zudem nahm der Hausherr, der Bader, kleinere Operationen vor.

Mit dem Haus hat sich auch die Denkmalschutzbehörde beschäftigt. Auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE berichtet Pressereferentin Désirée Bodesheim vom Regierungspräsidium Stuttgart über den aktuellen Stand in Sachen Denkmalschutz. Das Gebäude Färbergasse 20/22/24 stehe als so genannter Prüffall in den Denkmalverzeichnissen, schreibt sie. Das heißt, die Frage der möglichen Kulturdenkmaleigenschaft sei noch nicht abschließend geklärt. Um den Denkmalwert beurteilen zu können, habe es eine Innenbegehung des Gebäudes gegeben. Allerdings traten dabei Schwierigkeiten auf: Der Eigentümer des nördlichen Hausteils (Färbergasse 24) sei trotz zahlreicher Versuche nicht erreichbar gewesen. Deshalb konnte nur die südliche Haushälfte (Färbergasse 20-22) besichtigt werden.

Das Haus steht am südlichen Rand der mittelalterlichen Stadt, direkt an der ehemaligen Stadtmauer, berichtet Bodesheim. Es sei sogar vermutet worden, dass eine Wand des Gebäudes Teil der ehemaligen Stadtmauer ist. Dieser Verdacht hat sich aber nicht bestätigt. Die Stadtmauer führte südlich am Haus vorbei. Die Lage am Stadtrand und in der Nähe der Ach, die „die einfache Entsorgung des Schmutzwassers ermöglichte, sprechen für die Interpretation des Gebäudes als einstige Badstube“, schildert Bodesheim die Sicht der Experten. Konkrete Hinweise auf eine solche Badstube konnten durch bloßen Augenschein aber nicht erkannt werden.

Durch die Aufteilung des Hauses unter mehreren Parteien sei der Grundriss verändert worden. Der Dachstuhl scheint um 1800 erneuert worden zu sein. „Die Besichtigung der südlichen Haushälfte hat bislang keine ausreichenden Argumente für eine Einstufung als Bau- und Kunstdenkmal des Gebäudes nach dem baden-württembergischen Denkmalschutzgesetz erbracht“, schreibt Bodesheim. Vor einer abschließenden Beurteilung sei es jedoch zwingend nötig, auch die übrigen Bereiche des Hauses zu begehen. Unter Umständen müsse eine bauhistorische Untersuchung angefertigt werden.