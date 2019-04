Der Gemeinderat Griesingen verabschiedet den Haushalt. Intensiv diskutiert wird über eine Ergänzungssatzung.

Der Gemeinderat Griesingen hat in seiner Sitzung vom Mittwoch die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 einstimmig verabschiedet. Hans-Martin Mayer von der Verwaltungsgemeinschaft Ehingen, Kämmerer der Gemeinde Griesingen, ging mit den Räten die Eckpunkte des bereits im März ausführlich beratenen Entwurfs nochmals durch. Bei dem erstmalig nach dem neuen Haushaltsrecht, der Doppik, erstellten Haushaltsplan, müsse ein positives Haushaltsergebnis ausgewiesen werden, erläuterte Mayer.

Weiterhin hohe Investitionen

Für das Jahr 2019 sind 86.000 Euro Überschuss im Ergebnishaushalt geplant. Durch hohe Investitionen in die Infrastruktur mindert sich die Liquidität der Gemeinde um 313.000 Euro. Größte Ausgabenposten sind dabei das Verlegen der Backbonetrasse auf der Gemarkung Griesingen, die mit 570.000 Euro zu Buche schlägt, die Sanierung eines Plattenspurwegs, die mit 225.000 Euro veranschlagt wird und 140.000 Euro, die für Grundstückskäufe bereitgestellt werden.

Von 793.000 Euro Ende 2018 wird die Liquidität laut Mayers Vorausschau bis Ende 2021 voraussichtlich auf 50.000 Euro absinken und erst dann wieder etwas ansteigen. Grund sind weiter hohe Investitionen in die Abwasserbeseitigung, in die Mehrzweckhalle und die Beteiligung der Gemeinde am geplanten Bau eines Probenraums des Musikvereins. Gleichzeitig wird die Nettoneuverschuldung der Gemeinde durch diese Maßnahmen, die zum größeren Teil Pflichtaufgaben sind, bis auf 575.000 Euro ansteigen. Erst ab dem Jahr 2022 soll die Verschuldung wieder langsam zurückgehen.

Einkommenssteuer bringt am meisten ein

Größte Einnahmenposten Griesingens sind im Haushaltsjahr 2019 der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 680.000 Euro und öffentliche Zuwendungen in Höhe von 595.000 Euro.

Die Verabschiedung einer Ergänzungssatzung „Waldstraße“ diskutierten die Räte lange und intensiv. Dabei ging es darum, eine Außenbereichsfläche in den zusammenhängenden Ortsteil einzubeziehen. Architekt und Stadtplaner Clemens Künster erläuterte das Vorhaben. Durch diese Einbeziehung wird der Bau eines Einfamilienhauses auf einem 1300 Quadratmeter großen Grundstück ermöglicht. Die Bedenken der Räte drehten sich zunächst um Emissionen der benachbarten Landwirtschaft und um Lärmbelastungen durch die benachbarte Mehrzweckhalle, den Bolzplatz und die Spiellandschaft. Die Räte befürchteten Ärger und Einschränkungen bei den öffentlichen Anlagen.

Josef Stiehle sagte, dass es seit Jahren Planungsgrundsatz sei, dass nur gemeindeeigene Grundstücke zu Bauplätzen umgewidmet werden können. Der Gemeinderat habe das vor Jahren beschlossen. Mehrere ähnliche Anträge seien über die Jahre hinweg abgelehnt worden. Zuerst müsse dieser Beschluss aufgehoben werden. Der neue Gemeinderat solle aber in diese Entscheidung eingebunden werden. Bei der Abstimmung über den Antrag stimmten dann acht Räte für und Josef Stiehle gegen die Ergänzungssatzung.

Werbetafel abgelehnt

Weiter stimmten die Gemeinderäte geschlossen der neuen „Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung“ zu. Die Weiterberechnung von Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr wird dadurch rechtssicherer. Ebenfalls einstimmig fand der Neubau eines Einfamilienhauses in der Höhenstraße die Zustimmung der Räte. Die Errichtung einer Werbetafel lehnten die Gemeinderäte hingegen einstimmig ab.

