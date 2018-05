Ranking Pflegeheim vorne dabei

Ehingen / swp

Die Pflegeheim GmbH des Alb-Donau-Kreises ist von der Zeitschrift Focus Money als einer der besten Ausbildungsbetriebe in Deutschland aufgeführt worden. Dementsprechend groß ist die Freude, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens, das mit der Inbetriebnahme der ersten Seniorenzentren auf das Thema Ausbildung gesetzt und diese Aktivitäten immer weiter ausgebaut habe. Angeboten werden die Ausbildungen zur Altenpfleger/in (3 Jahre) und zur Altenpflegehelfer/in (1 Jahr). Derzeit bildet das Unternehmen in seinen sieben Seniorenzentren insgesamt 32 Auszubildende aus.

„Für uns hat die Ausbildung einen hohen Stellenwert, weil wir dadurch die Folgen des Fachkräftemangels abmildern und zudem dafür sorgen können, dass unsere künftigen Fachkräfte unser Konzept und unsere Standards bereits kennen“, erklärt Geschäftsführerin Verena Rist. In den vergangenen zwei Jahren wurden nach ihren Angaben 85 Prozent der Auszubildenden übernommen. Unter den 32 Auszubildenden haben 77 Prozent den Hauptschulabschluss, 18 Prozent die mittlere Reife und 5 Prozent das Abitur. 88 Prozent der Auszubildenden schließen ihre Ausbildung nach einem Jahr beziehungsweise drei Jahren erfolgreich ab; zwei von drei sogar mit der Note 2 oder besser. Angesichts der aktuellen Meldungen, wonach viele Auszubildende ihre Ausbildung vorzeitig abbrechen, seien dies gute Werte.