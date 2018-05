Aus den Einrichtungen Pflege ist Kompetenz und Herz

Ehingen / swp

„Pflege ist Kompetenz und Herz“ – unter diesem Motto stand der Pflege-Aktionstag in den Einrichtungen der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales am Samstag, berichtet Pressesprecherin Daniela Rieker. Das Unternehmen habe dabei der größten Berufsgruppe innerhalb der Gruppe Dank gesagt. Alle Pflegekräfte des Unternehmens erhielten daher von ihren Vorgesetzten einen Button mit dem eingangs zitierten Spruch überreicht. Dieser symbolische Akt sollte die große Wertschätzung ausdrücken, die Pflegekräfte im Alltag bei ihrer Arbeit, oft mit viel Herzblut und Engagement ausgeführt, nicht immer spürten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Pflege habe sich mit den Jahren stark verändert, die Ausbildung wurde professionalisiert. Heute übernehmen Pflegende mehr und mehr selbstständig Aufgaben und beraten Patienten. Es gebe inzwischen viele Zusatzqualifikationen und Weiterbildungsmöglichkeiten – der Beruf habe eine große Zukunft.

Am 12. Mai wird jährlich der internationale „Tag der Pflege“ gefeiert. Er wird in Deutschland seit 1967 am Geburtstag von Florence Nightingale veranstaltet. Die britische Krankenschwester gilt bis heute als Pionierin der Krankenpflege.