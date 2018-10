Reiten Pferden die Angst vor Rindern nehmen

Ehingen / Renate Emmenlauer

Welcher Reiter kennt das nicht: Beim Ausritt in der Natur führt der Weg oft auch an einer Weide vorbei. Laufen Kühe oder Rinder dann unverhofft in die Richtung des Reiter-Pferd-Gespanns und brüllen womöglich noch, fühlen sich Pferde rasch bedroht. Zu Nadine Roser von der gleichnamigen Reitschule in Berg kommen täglich Besitzer von so genannten Problempferden. „Viele Pferde haben Angst vor Rindern“, weiß sie aus Erfahrung und hat deshalb jetzt ein Seminar angeboten mit dem Ziel, dass Pferde mit mehr Gelassenheit auf den Anblick einer Rinderherde reagieren. Dazu hat Nadine Roser am Wochenende Reittrainer Elmar Mogg aus Kaufbeuren nach Berg geholt. Die Teilnehmerzahl war passend zur Größe der Reithalle pro Tag auf acht begrenzt. Eine Teilnehmerin war Susanne Kleindopf aus Westerstetten. „Mein Pferd und ich haben gelernt, wie man mit Rindern umgeht. Noch dazu hat es super Spaß gemacht, wie ein Cowboy im Wilden Westen das Vieh zusammen zu treiben“, schwärmte sie. Fünf Jungrinder waren dafür von der Familie Dosch aus Oberdischingen überlassen worden, deren Tochter auch bei Nadine Roser reitet. Zahlreiche Zuschauer hatten sich eingefunden, mehrheitlich Reiter, um sich über den Kurs zu informieren. Den soll es wegen der guten Resonanz im Frühjahr nochmals geben.