Freibier für meinen Lieblingswirt" auf. Im Rahmen der Aktion konnten Kunden, wenn sie eine Kiste Berg Bier gekauft haben, auf der Webseite der Brauerei online ihren Kassenzettel hochladen. Dafür spendet die Brauerei an Gastronomen eine Halbe Bier als Freibier.

In einer Mitteilung heißt es, dass nun 216 Wirtshäuser, die Berg Bier ausschenken, in den nächsten Wochen mit Freibier beliefert werden. Laut Brauereiinhaber Uli Zimmermann würde viel mehr Freibier ausgeliefert werden als erwartet.

Vorerst sechs Fässer pro Wirtschaft

Am 8. Juli wurden die Ehinger Gastronomen per Pferdegespann beliefert. Zuerst der Landgasthof Rose in Berg, danach Paulas Alb in Ehingen und zuletzt die Ehinger Rose. Jede Wirtschaft bekam vorerst sechs Fässer mit je 30 Litern Bier. Mehr hätte nicht auf das Gespann gepasst.

Marketingleiter Franz Weisser erklärt: „Das restliche Freibier wird verrechnet, wenn die Wirte bei uns bestellen.“ Bedeutet also, dass die Gastronomen das restliche Freibier kostenlos bekommen, wenn sie bei der Berg Brauerei ihre Bestellung aufgeben. Die Aktion sei ein Mittel gewesen, um die Gastronomie zu unterstützen. „Der Erhalt der Gastronomiekultur liegt uns am Herzen. Jetzt können die Gaststätten ihr Freibier verkaufen und gewinnen so wirtschaftliche Kraft!“, so Uli Zimmermann.