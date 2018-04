Kirche Pfarrer für 3600 Polen

Allmendingen / Christina KKirsch

Die Seelsorgeeinheit Allmendingen hat mit der polnischen Gemeinde eine neue Gemeinde dazu bekommen. Ihr Pfarrer ist Krzysztof Myjak.

Die Büromöbel sind noch nicht geliefert, aber im Garten seiner neuen Wohnung in der Ehinger Straße 6 hat Pfarrer Krzysztof Myjak bereits Zwiebeln gestupft und Tomaten gesät. „Ich komme vom Land“, sagt der polnische Pfarrer, der in der Allmendinger Seelsorgeeinheit eine neue polnische Gemeinde aufbaut. Mit der Liebe zum Garten und dem Kleinvieh wie ein paar Hühnern liegt Krzysztof Myjak ganz auf der Linie von Allmendingens Pfarrer Martin Jochen Wittschorek, der sich ebenfalls über seinen Garten, die blühenden Obstbäume und die Hühnereier aus dem Pfarrgarten freut.

Krzysztof Myjak kommt aus einem Dorf, das etwa 70 Kilometer südlich von Krakau liegt. „In Polen haben wir einen Priester für 1000 Katholiken“, sagt der 33-Jährige, der bisher in Würzburg Kaplan war. Von solchen seelsorgerlichen Verhältnissen kann ein Priester in Deutschland nur träumen, „und die Lage wird sich für die Katholiken noch verschlechtern“, prophezeit Martin Jochen Wittschorek. Krzysztof Myjaks neue Gemeinde wurde geschaffen, um den polnischen Pfarrer Jan Krawiec zu entlasten, der bisher von Ravensburg aus die 9000 polnischen Katholiken vom Bodensee bis nördlich von Ulm betreute. „Der saß mehr im Auto als dass er am Altar stand“, meint Pfarrer Wittschorek.

In der neuen Allmendinger Gemeinde kümmert sich Krzysztof Myjak um etwa 3600 polnische Katholiken. Vieles ist dabei noch im Aufbau. So hat Krzysztof Myjak noch keine eigenen Ministranten und noch nicht einmal eine diözesane Mail-Adresse. Als die Allmendinger Katholiken vom Bischof gefragt wurden, ob sie eine polnische Gemeinde mit dazu haben wollen, waren sie zunächst überrascht. Doch dann schienen die Gegebenheiten ideal. „Wir haben genügend Parkplätze und mit der Kleindorfer Kirche die geeignete Kirche“, meint Pfarrer Wittschorek. Im Kirchengemeinderat gab es eine klare Mehrheit für die zusätzliche Gemeinde. Die Seelsorgeeinheit Allmendingen hat damit mit Allmendingen, Altheim, Schwörzkirch und der polnischen Gemeinde vier Gemeinden. Krzysztof Myjak kommt aus einem Land, in dem der Katholizismus nach wie vor hoch gehalten wird. 99 Prozent der Polen sind Katholiken „und sie suchen überall ihre Kirche“, sagt Krzysztof Myjak. Da es in Polen zu wenig Arbeit gebe, kämen immer mehr polnische Arbeiter und Familien als Erntehelfer oder Bauarbeiter nach Deutschland, sagt Myjak.

Marienverehrung wichtig

Die polnische Religiosität ähnle der deutschen Religiosität der 50er und 60er Jahre, überlegt Pfarrer Wittschorek. Die Marienverehrung wird hoch gehalten und der 3. Mai, der Tag der Schwarzen Madonna von Tschenstochau, der Patronin von Polen, ist ein Nationalfeiertag. Polen gehen auch öfter zur Beichte als deutsche Katholiken und deshalb wird Krzysztof Myjak eine halbe Stunde vor der Messe die Beichte auf Polnisch abnehmen. Pfarrer Myjak wird ab dem 6. Mai um 10.30 Uhr sonntags in der Kleindorfer Kirche St. Laurentius in Allmendingen einen Gottesdienst auf Polnisch leiten, in Ulm hält er um 15 Uhr eine Messe und samstags in der Spitalkirche in Biberach um 16.30 Uhr. Die Ulmer Kirche steht noch nicht fest.

Pfarrer Myjak ist unter derzeit noch unter k.myjak@gmail.com erreichbar, bis er einen neuen Telefonanschluss hat. Am Sonntag, 29. April, um 10.30 Uhr wird sich der neue polnische Pfarrer den Allmendingern und den polnischen Katholiken vorstellen. Die Messe wird in deutscher und polnischer Sprache gehalten.