Kirche Pfarrer Dr. Talgner stolz auf die erfolgreiche Institution

Öpfingen / Renate Emmenlauer

Pfarrer Dr. Harald Talgner war es beim Jubiläumsfest zum 25-jährigen Bestehen des Kinderkirchenteams der katholischen Kirchengemeinde Öpfingen im Gemeindehaus St. Martin anzusehen, wie stolz er auf die erfolgreiche Institution ist. „Das Kinderkirchenteam leistet eine sehr lebendige, aktive Kirchenarbeit im Ort und eine zielgerichtete Hinführung der Kinder zum Glauben“, lobte Talgner. Man könne das Wirken der engagierten Bürger nicht hoch genug einstufen, die den Geist der Kinderkirche mit riesigem Idealismus und Glauben weitertragen.

„Exakt 31 Helferinnen und Helfer haben seit den Anfängen im Team mitgewirkt, mehrheitlich Mütter, aber auch jüngere Frauen und welche, deren Kinder dann schon aus der Kinderkirche herausgewachsen waren“, berichtete Christine Kling, die seit zwei Jahren für die Organisation verantwortlich ist. Die beiden Initiatoren Gisela Fromme und Margit Dresler freuten sich, „dass unser Pflänzchen von einst solche schönen Früchte getragen hat“. Früher im alten Pfarrhaus veranstaltet, versammeln sich meist etwa 15 Sprösslinge vom Vorschulalter bis zur Erstkommunion mit zwei Betreuerinnen nun seit langem im katholischen Gemeindehaus St. Martin, einmal im Monat immer parallel zum Spätgottesdienst am Sonntag.

Inhaltlich werde die Kinderkirche an die Themen im Evangelium aus dem Kirchenjahr angelehnt, diese kindgerecht aufbereitet. Derzeit arbeiten acht Frauen im Kinderkirchenteam mit. Beim kleinen Jubiläumsfest am Freitagabend im Gemeindehaus gab es zu einem Essen viele Gespräche und auch Anekdoten aus 25 Jahren Kinderkirche.

Info Am Sonntag, 22. Juli, soll das Jubiläum in der Kirchengemeinde gefeiert werden. Einem Familiengottesdienst schließt sich der Kirchplatzhock an, nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Für die Kinder ist das Team „Kirche unterwegs“ mit einem Bibeltheater sowie mit Musik und Spielen vor Ort.