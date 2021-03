Corona hat der Betätigung an der frischen Luft mit Wandern und Radfahren einen enormen Aufschub gegeben. Bei gutem Wetter ist auch Rechtenstein mit seiner herrlichen Lage und seiner schönen Natur ein beliebtes Ausflugsziel. Anke und Bernd Schnitzer wohnen dort mit ihren Kindern Paulina und Lukas. Schon seit Jahren spielen sie mit der Idee, direkt am Radweg an der Brühlhofstraße eine kleine Versorgungsstation einzurichten.

Jetzt ist es so weit: Pünktlich zum Frühlingsbeginn haben sie Omas Garage auf Vordermann gebracht, sie gestrichen, eingerichtet und den Kühlschrank mit alkoholfreien Getränken sowie die Gefriertruhe mit Lautertaleis bestückt. Jetzt steht das „Pausa-Eckle“ zum Betrieb bereit. Jana Benz, Floristin in Rechtenstein, bietet Blumen-Dekorationen und Sträuße zum Verkauf, von Beatrice Fernandez gibt es gemalte Karten.

Vertrauen auf die Ehrlichkeit der Menschen

„Einfache Sachen zum Mitnehmen“, das war der Familie Schnitzer wichtig. Sie weiß selbst, wie es ist, in Corona-Zeiten mit dem Rucksack unterwegs zu sein und nirgends einkehren zu können. Ein Eis oder ein kühles Getränk auf dem Weg kommen da gerade recht: „Mehr braucht man gar nicht“, habe Anke Schnitzer erfahren. Morgens um acht wird die Garage aufgeschlossen und abends um acht wieder zugemacht. „Wir vertrauen auf die Ehrlichkeit der Menschen“, sagt Bernd Schnitzer mit Blick auf die Kasse, in die jeder, der sich bedient, das entsprechende Geld hineinschmeißt. Und wenn Corona irgendwann einmal vorbeigeht, sollen sich die Kunden vor der Garage ihr Eis auf einem Bänkchen schmecken lassen können.