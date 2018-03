Nachruf Paul Ströbele stirbt mit 81 Jahren

Munderkingen/Herrlingen / Ingeborg Burkhardt

Mit seiner Familie trauern viele Freunde aus seiner Heimatstadt Ulm und aus dem Verwaltungsraum Munderkingen um den Mediziner und vielfach engagierten Paul Ströbele, der am Samstag im Alter von 81 Jahren nach kurzer Krankheit in einer Ulmer Klinik gestorben ist.

Paul Ströbele hatte sich nach einigen Jahren Tätigkeit in der Schweiz in Munderkingen als Allgemeinarzt mit einer Praxis niedergelassen und einige Zeit auch die Patienten im Raum Winkel mitbetreut. Zudem war Ströbele Initiator und Mitbegründer des Lions-Club Ehingen/Alb-Donau, einige Jahre auch Obmann der Kreisärzteschaft Ehingen. Ferner gehörte er einem Kammermusikkreis an.

Aus gesundheitlichen Gründen zog sich der Arzt mit 55 Jahren in den Ruhestand nach Herrlingen zurück. Mit dem Umzug wechselte er auch seine Mitgliedschaft zum Lions-Club Ulm, hielt aber weiter Kontakt zu seinen Freunden im Raum Munderkingen und Schelklingen.

Ströbele organisierte Konzerte, ging als Waidmann auf die Pirsch und pflegte seine Hobbys. Als er für einige Monate in Malawi als Arzt in einem kleinen Krankenhaus gewirkt und dort die Not der Menschen kennengelernt hatte, organisierte er medizinische Geräte und Medikamente für Hilfstransporte in das afrikanische Land. Dabei unterstützten ihn die Barmherzigen Schwestern aus Untermarchtal. Als vor rund zehn Jahren die Transportkosten höher waren als der Wert der Sachspenden, gaben Ströbele und auch das Kloster den Versand von Hilfsgütern auf.