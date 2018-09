Engagement Paul Guter lebt die Hilfe zur Selbsthilfe

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

Die christliche Tradition seiner Familie veranlasst Paul Guter, Menschen in Esztergom und im Kongo zu unterstützen.

Bei uns war die Kirche einfach immer dabei“, sagt Paul Guter über seine Kindheit. Der heute 70-Jährige ist Schaiblishausener, seine Eltern – der Vater war Schweinehändler – gingen selbstverständlich sonntags zur Kirche und nahmen dazu alle Kinder mit. Der kleine Junge wuchs mit fünf Schwestern und einem Bruder auf dem elterlichen Hof auf.

Auch die kirchlichen Hochfeste wurden gefeiert. „Man spürt irgendwann, dass das richtig ist – und bleibt dabei“, sagt Paul Guter, der die Verfehlungen der katholischen Kirche, die derzeit durch die Medien gehen, nicht ausblendet, aber dem das christliche Gedankengut wichtig ist. Dazu gehöre auch, den Armen zu helfen, umschreibt der Steuerberater sein Engagement unter dem Dach des Malteser Hilfsdiensts.

Das aktuelle Projekt ist die Fertigstellung einer Schule in der Diözese Kikwit in der Demokratischen Republik Kongo. „Ich werde am 23. Oktober hinfliegen und am 27. Oktober ist die Einweihung der Schule“, sagt Paul Guter, der sich bei diesem Anlass auf ein zweitägiges Fest „rund um die Uhr“ einstellt. Bereits zur Einweihung der Kirche in dem kleinen Dorf im afrikanischen Busch wurde Paul Guter verehrt wie ein König, und die Leute liefen von weit her zusammen, um den Kirchenneubau zu feiern.

Aber wie kommt ein Schaiblishauser zum Kongo? „Den Kontakt knüpfte damals Franklin Mboma, der von 2008 bis 2015 als Pfarrvikar in Ehingen weilte.“ Die beiden freundeten sich an und der Geistliche erfuhr, dass Paul Guter bereits Erfahrung im Kirchenbau hat. „Er erzählte mir dann, dass es sein sehnlichster Wunsch sei, am Geburtsort seiner früh verstorbenen Mutter eine Kirche bauen zu lassen.“

Der Ehinger wollte sich jedoch zunächst vor Ort kundig machen, ob solch ein Kirchenbau überhaupt sinnvoll erscheint und auch nachhaltig ist. Paul Guter flog nach Afrika und besuchte mit Franklin Mboma die Buschgemeinden. „Das sind etwa 3000 Katholiken in vier Buschdörfern, die in Bambushütten leben.“ Paul Guter unterstützte das Projekt, 2016 wurde die Kirche in Kibwanga eingeweiht.

Für den Kirchbau konnte Paul Guter mit der Unterstützung seiner Malteser rechnen, die Sponsoren ansprachen und über ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden den Kirchbau voranbrachten. Die Malteser hatten sich auch schon in den 90er Jahren eingebracht. „Als es den Partnerschaftsverein Ehingen-Esztergom noch gar nicht gab, fuhr ich mit dem späteren Gründer Wolf Brzoska nach Esztergom.“ Dort sah Guter Armut an allen Ecken und stellte daraufhin in Schaiblishausen Hilfstransporte für das Krankenhaus, ein Schwerbehindertenheim und eine Behindertenschule zusammen.

1995 wurde die Ortsgliederung Ehingen des Malteser Hilfsdienstes gegründet. Bei der Gründung war eine Ordensschwester aus Sibirien zugegen und in der Folge gingen Hilfslieferungen nach Nowosibirsk. Dreimal führte die Fahrt nach Nowosibirsk, 34-mal nach Esztergom „In einer Lieferung waren 100 Krankenhausbetten für das Krankenhaus in Esztergom.“

Paul Guter betont, dass die angefangenen Projekt alle noch fortbestehen. Vor allem der Kongo ist ihm derzeit wichtig. „Wir – nicht gerade armen – Deutschen müssen den Leuten in Afrika helfen“, sagt Paul Guter. „Und dabei darf man das Geld nicht Politikern zuschieben, sondern muss die Handwerker und kleinen Leute unterstützen.“ Die einfachen Leute sollen profitieren.