Die Idee entstand ganz kurzfristig: Am Montag, 6. Juli, begann der Abriss des alten Dachstuhls und des Obergeschosses auf dem Gasthof Krone in Lauterach, am Mittwoch fiel die Entscheidung: Am Samstag, 11. Juli, wird auf der neu entstehenden Krone gefeiert. Über Facebook lud das Gasthof-Team zur „Krone oben-ohne-Party“ ein, bereits am Donnerstagabend waren alle Plätze ausgebucht.

„Es war einfach perfekt“, schwärmt Sabine Mutschler aus dem Krone-Team. Bei bester Witterung habe halb Lauterach „oben ohne“ auf der Krone gefeiert. Einige kurzentschlossene Gäste mussten sogar wieder weggeschickt werden.

90er Hits, Burger und Cocktails

Die Firma Spähn aus Deppenhausen, die den Abriss ausgeführt hat, half dem Krone-Team, die kahle Betonfläche, die neu über der Wirtschaft geschaffen wurde, prompt in eine Party-Location zu verwandeln. Die Mitarbeiter statteten die Fläche zur Sicherheit mit Bauzäunen und Treppenaufgang aus, den Kühlwagen hievte man mit einem Kran aufs Dach. Biertische und -bänke stellten sie auf, dazwischen ein paar Buchs-Bäume für die Optik.

Dank der großen Fläche konnte man laut Mutschler die Abstandsregeln gut einhalten. Für das volle Party-Feeling war gesorgt: Kienzle Eventmanagement aus Ehingen sorgte für das passende Licht, DJ „Graf vom Bussen“ spielte von 18 bis 23 Uhr Musik aus den 90ern. Wie Mutschler berichtet, gab es „passend zur Open-Air-Location Cocktails aus der Flasche und das 1521-Bier der Zwiefalter Klosterbrauerei.“ Zum Essen servierte das Team Burger.

Das sind die Pläne für die neue Krone

Dass die Party eine einmalige Sache war, steht außer Zweifel. Bereits zu Wochenbeginn gingen die Arbeiten für die neue Krone mit Hochdruck weiter. Über der bestehenden Gaststube entstehen laut Mutschler Appartements mit Küchenzeile, die künftig unter anderem an Monteure vermietet werden sollen. Auch in der Wirtschaft und dem Gästehaus sollen im Zuge der Umbauarbeiten einige Veränderungen entstehen. Bis Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.