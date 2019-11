Philipp Lämmle löst Paul Guter an der Spitze des CDU-Ortsverbands Pfarrei ab. Lämmle ist neben Michael Mouratidis bereits CDU-Gemeinderat für die Pfarrei. Der 30-jährige Lehrer an der gewerblichen Schule Ehingen in den Fächern Deutsch, Geschichte, Politik und Wirtschaft ist auch neuer Ortsvorsteher in Berg. Guter stellte sich nach zehn Jahren als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl. „Ich möchte neue Mitglieder gewinnen, vor allem aber die jetzigen Mitglieder halten“, kündigte Lämmle bei der Mitgliederversammlung in Weisel an. Wichtig sei, regelmäßig im Gespräch zu bleiben, weshalb er sich einen CDU-Stammtisch vorstellen kann.

Armin Egle ist Stellvertreter

Unterstützt wird er von seinem ebenfalls neu gewählten Stellvertreter Armin Egle, Ortsvorsteher in Kirchbierlingen. Egle wurde ebenso wie Lämmle einstimmig gewählt. Egle löst den bisherigen Stellvertreter Herbert Brandl ab, der laut Paul Guter „große Fußstapfen“ hinterlässt.

„Arbeit der Jugend ist Gold wert“

In seinem Bericht hob Guter die von der Pfarrei-CDU erfolgreiche Veranstaltung am Rosenmontag in Kirchbierlingen hervor. „Die Arbeit an der Jugend ist hier Gold wert. Unsere CDU zeigt Präsenz.“ Guter bedauerte, dass es nicht alle vier Kandidaten in den Gemeinderat geschafft haben – trotz exzellenter Wahlergebnisse. „Hier ist uns das Wahlrecht in die Quere gekommen.“ Anerkennung gab es für die Junge Union mit ihren vielen Mitgliedern. Es müsse Ziel sein, diese für die CDU in der Pfarrei zu gewinnen, der zur Zeit rund 100 Mitglieder angehören. Kreistagsmitglied Walter Haimerl lobte den Ortsverband: „Ihr seid da, wenn man Euch braucht, das hat sich im Wahlkampf gezeigt.“ Laut CDU-Kreisverbandsvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Manuel Hagel ist der Zusammenhalt in der Pfarrei besonders groß: „Die Pfarrei ist eine der Regionen, in der das christdemokratische Herz am lautesten schlägt.“

Pfarrei soll mit einer Stimme sprechen

Als Gemeinderat berichtete Michael Mouratidis, dass von 2014 bis 2018 insgesamt 20,6 Mio. Euro in die Pfarrei flossen. Dem Antrag von Paul Guter, der Fraktionskasse der CDU im Gemeinderat 500 Euro für die Wahlkampfunterstützung zukommen zu lassen, wurde einstimmig zugestimmt. Herbert Brandl regte an, dass die Pfarrei mit einer Stimme sprechen solle.