IHK Parlament der regionalen Wirtschaft verjüngt

Ulm/Ehingen / Frank König

Im neuen Parlament der Wirtschaft gibt es einen erheblichen Wandel. Nach der Auszählung der Stimmen bis Mittwochabend zeigte sich, dass von den 52 Sitzen in der Vollversammlung der IHK Ulm insgesamt 20 neu besetzt werden. Dazu gehören auch Ulrich Zimmermann von der Berg Brauerei für die Wahlgruppe Industrie im Alb-Donau-Kreis und Ulm, Sonja Bayer von der Robert Bayer GmbH in Ehingen und Jürgen Kübler aus Rißtissen in der Wahlgruppe der unternehmensnahen Dienstleistungen, sowie Reinhold Schmid aus Rißtissen in der Wahlgruppe Energie. Kübler ist selbstständiger Handelsvertreter im Bereich Erneuerbare Energien, der Landwirt Schmid betreibt in Rißtissen die Schmid Bioenergie GmbH mit Schwerpunkt Biogas. Zu den 32 Unternehmern und Managern, die für weitere fünf Jahre, also bis 2023 in dem Gremium sind, gehört auch Karl-Hugo Schick, geschäftsführender Gesellschafter bei Burgmaier Technologies in Allmendingen.

Bei der konstituierenden Sitzung am 24. Juli wählt die Vollversammlung den neuen IHK-Präsidenten, nachdem Peter Kulitz nach insgesamt 15 Jahren nicht mehr kandidieren kann. Als Favoriten für das Präsidentenamt galten zuletzt Jan Stefan Roell von Zwick in Einsingen und Gabriele Finkbeiner vom gleichnamigen Getränkegroßhandel in Langenau.

Bei den jüngeren Kandidaten haben sich in der bedeutenden regionalen Industrie erwartungsgemäß bekannte Namen neu durchgesetzt wie Julian Utz von Uzin und Jessica Kulitz von Esta, die Tochter von Peter Kulitz, auch als frühere CDU-Stadträtin in Ulm bekannt. Durch die neuerdings kammerpflichtigen Betreiber von Solaranlagen ist die Zahl der Wahlberechtigten auf 43 000 gestiegen; die Wahlbeteiligung ist von zuletzt 15 auf 12 Prozent zurückgegangen. „Angesichts der heterogenen Wirtschaft ist eine Beteiligung von 5000 Wahlberechtigten sehr erfreulich“, sagt der Vorsitzende des Wahlausschusses bei der IHK, Jörg Hanisch. Hier nun die Gewählten nach Wahlgruppen:

Industrie Catherine Adelmann, Fosera Solarsysteme (neu); Ulrike Freund, Gold Ochsen; Jessica Kulitz, Esta (neu); Jan Stefan Roell, Zwick; Karl-Hugo Schick, Burgmaier; Christoph Ulrich, Ulrich Medical; Julian Utz, Uzin Utz AG (neu); Horst Wiedenmann, Rammingen; Ulrich Zimmermann, Berg Brauerei (neu); aus Biberach: Thomas Beckert, Vektor Pharma (neu), Andreas Braun, Grüner und Mühlschlegel; Hermann Hahn, Handtmann (neu); Stefan Halder, Bronnen; Rosemarie Häußler-Mayer, Firma Häußler (neu); Kristian Koch, Liebherr; Jeanette Lock, Lock Antriebstechnik (neu); Johannes Remmele, Südpack; Christoph Schlegel; Fridolin Schmid, Baufirma Matthäus Schmid, Baltringen.

Handel Clemens Keller, Seeberger; Annette Krauch, Firma Kaipf; Michael Ratter; Petra Wieseler, Autohaus Kreisser; Beate Brendel, Fricker Betten Gardinen; Gabriele Finkbeiner; Peter Kohler, Einrichtungshaus (neu); Frieder Kolesch, Modehaus Kolesch; Stephan Rayher, Rayher Hobby; Rainer Utz, Lebensmittelgroßhandel.

Unternehmensnahe Dienstleister Sonja Bayer, Firma Robert Bayer (neu); Martina Burgetsmeier, Exxcellent Solutions (neu); Kornelia Eisele, Buchhaltungsservice Eisele; Heribert Fritz, Uno; Jürgen Kübler (neu); Nadja Scharfe, Punktgenau Beraten (neu); Harald Seifert, Seifert Logistics; Anja Stegmann, Soft Consult (neu); Katrin Wenzler, Marvecs; Max Wild; Prof. Brigitte Zürn, Dr. Horn Unternehmensberatung.

Dienstleistungen Jan-Oliver Bimboes, Landgasthof Adler Rammingen; Peter Ebbinghaus, Restaurant Ebbinghaus Burgrieden (neu); Freiherr Constantin von Ulm-Erbach, Agri-Top; Walter Hummler, Moor-Heilbad Buchau; Helge Müller, Gothaer (neu); Elmar Reisch, Hotel Oberschwäbischer Hof; Ebbo Riedmüller, Barfüßer Gastronomie Ulm.

Kreditinstitute Ralph Blankenberg, Volksbank Ulm-Biberach; Martin Bücher, Kreissparkasse Biberach (neu).

Energie Klaus Eder, SWU (neu); Franz-Josef Schenk, Bioenergie-Schenk (neu); Reinhold Schmid, Bioenergie (neu).

Die Vollversammlung bestimmt den Kurs der IHK Ulm, die sich ausdrücklich als politisch aktive Kammer versteht. Sie verabschiedet auch den Haushalt und die Mitgliedsgebühren.