Das Parken in der Schelklinger Innenstadt wird offenbar neu konzipiert. Entsprechendes war am Mittwochabend zu erfahren – weil sich ein Bürger in der Gemeinderatssitzung zu Wort meldete. In der Kanzleigasse, beim Maximilian-Kottmann-Platz an der Stadtpfarrkirche, seien Messungen gemacht worden, u...