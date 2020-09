An der Heinrich-Kaim-Grundschule in Schelk­lingen ist eine Lehrkraft positiv auf Corona getestet worden. Der Unterricht für zwei Klassen ist deswegen am Montag ausgefallen.Zwei Wochen QuarantäneDie betroffenen Schüler der zweiten Klasse sowie weitere Kontaktpersonen der Lehrkraft müssen nun fü...