Oberstadion Osterbrunnen und Ausstellung bald geöffnet

Oberstadion / Renate Emmenlauer

Schon die Pforte mit dem Schild „Herzlich willkommen“ ist gespickt mit wunderschön verzierten Ostereiern. Wer sie durchschreitet, dem öffnet sich der Blick auf die faszinierende Vielfalt des diesjährigen Oberstadioner Osterbrunnens – ein Genuss für die Augen. „Da geht einem richtig das Herz auf, wenn man diese liebevoll bemalte und mit viel Herzblut arrangierte Vielfalt an echten Eiern sieht“, schwärmte ein älteres Ehepaar, das eigens für die Besichtigung des Osterbrunnens aus Bad Waldsee hergefahren war. Es ließ sich von den emsig werkelnden Ehrenamtlichen nicht stören und flanierte staunend und schauend zwischen den mannigfaltigen Eierkreationen der Frauen. Auf den Hinweis einer Helferin, dass der Brunnen ab Palmsonntag in seiner vollendeten Pracht bewundert werden könne und dann auch die derzeit in der Entstehung befindliche Ostereierausstellung geöffnet sei, antworteten die begeisterten Besucher: „Das wissen wir. Dann kommen wir nochmals her.“

In der vergangenen Woche hatte die Osterbrunneninitiative die Stahlgestelle für den Brunnen aufgebaut und mit Kränzen aus Buchs und Thuja versehen. In diesen Tagen werden die rund 140 Meter Kranzgrün dekoriert. Ein Blickfang unter vielen ist das große Herz aus roten Eiern, das zum zehnten Osterbrunnen im vergangenen Jahr gestaltet wurde. Auch die Arbeiten von Schülern und Kindergartenkindern sind vertreten: Zwei riesige Ostersträuße voller bunter Eier zeugen vom Fleiß der kleinsten Brunnen-Helfer. „Jedes Jahr kommen ein oder zwei neue Kreationen zum Osterbrunnen dazu“, freut sich Gretel Hepp, die das Projekt einst aus einer spontanen Idee heraus ins Leben rief – nach einem Besuch in Bad Überkingen und der Besichtigung der dortigen Osterdekoration. „Was die können, das können wir in Oberstadion auch“, beschloss sie damals.

Rund um den Globus berühmt

Hepps Initiative von einst hat die Gemeinde Oberstadion rund um den Globus bekannt gemacht. Nach wie vor gilt der herrliche Osterbrunnen mit seinen mehr als 30 000 Hühner-, Enten-, Gänse- und Wachteleiern sowie den stattlichen Straßeneiern als größter in ganz Europa. Und er ist eine große Gemeinschaftsleistung: Seit drei Wochen arbeiten 30 Frauen und 10 Männer an Osterbrunnen und Ausstellung. „Übers Jahr leisten viele dazu noch hunderte von ehrenamtliche Stunden, um die Eier zu kreieren“, lobt Gretel Hepp.

Neben dem Osterbrunnen im Dorfzentrum lockt Oberstadion zur Osterzeit mit einer Ostereierausstellung im angrenzenden Bürgersaal, die ebenfalls ihresgleichen sucht. Unzählige selbst ausgeblasene Eier in allen Variationen, die allesamt kunstvoll bemalt, verziert oder bestickt, patiniert oder gefräst wurden, ziehen den Betrachter in ihren Bann. Jedes Stück ist ein Unikat; man kann sich kaum sattsehen an den vielen Details.

Inhaltlich ist die Ausstellung gegliedert in verschiedene große und kleine Themenbereiche: Blumenwiese, Wald, Afrika und Engel, den Kreuzweg von Oberstadion, ebenso alle Ölbergstationen, die auf den Karfreitag hinführen. Selbst eine waschechte Weih­nachtskrippe ist in der Ausstellung verewigt. Auch die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen mit ihren Wappen, die Oberstadioner Kirche, zahlreiche Porträts von Heiligen und nicht zuletzt auch das von Bürgermeister Kevin Wiest zieren die Ostereier der besonderen Art.

Info: Am Palmsonntag werden Osterbrunnen und Ostereierausstellung um 10.30 Uhr mit der Palmweihe und einem Gottesdienst eröffnet. Danach hat die Ausstellung bis zum 15. April täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die vielen freiwilligen Helfer, die sie aufgebaut und gestaltet haben, werden sich dann um die Bewirtung der Besucher kümmern. Bereits heute haben sich 50 Busse aus nah und fern angekündigt.