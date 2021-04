Immer wieder blieben an den Osterfeiertagen Spaziergänger stehen, um den Osterbrunnen zu bestaunen. Auch zahlreiche Autofahrer machten am Rathaus in Rißtissen Halt. Marianne und Erwin Gabel freut das. Sie haben das farbenfrohe Kleinod bereits zum neunten Mal in liebevoller Kleinarbeit gefertigt. ...