Ortschaftsrat Ortsumfahrung Rißtissen wird teurer

Rißtissen / RENATE EMMENLAUER

So sehr sich Markus Stirmlinger in der Sitzung des Ortschaftsrats Rißtissen am Freitagabend auch freute, dass der Ehinger Gemeinderat die Erschließung für 28 Plätze im Baugebiet Hinter der Kapelle beschlossen und an die Firma Schwall aus Laupheim vergeben hatte, bedauerte der Ortsvorsteher die gestiegenen Bauplatzpreise (siehe Meldung links). „Das erhöht die Kosten für jeden Quadratmeter um rund 25 Euro. Damit kommen wir auf rund 150 Euro.“ Die geschätzten Bauplatzpreise wären nahezu identisch mit den sechs Plätzen im Areal „Am Bildstöckle“, von denen schon drei verkauft seien.

Laut OB Alexander Baumann stehen die endgültigen Bauplatzpreise erst mit der Abrechnung fest. Die Erschließung könnte laut Ortsvorsteher bis Ende Oktober erfolgen. Für die 28 Plätze der Erweiterung „Hinter der Kapelle“ gebe es 26 Interessenten, zwei der Plätze bleiben früheren Grundstückseigentümern vorbehalten. Sobald die Bauplätze verkauft sind, hofft Stirmlinger auf eine zügige Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und auf ein weiteres Baugebiet. „Ideal wäre natürlich, wenn wir auch innerorts Lücken füllen könnten.“ Dies sei erst realistisch, sobald die geplante Ortsumfahrung der L 259 fertig werde.

Änderungen in der Planung

Hier war wegen vieler Änderungen ein neues Planfeststellungsverfahren notwendig geworden, das sich aber im Abschluss befindet. Die Kosten sind von ursprünglich 3,8 auf 4,6 Millionen Euro gestiegen. Stirmlinger geht von ein bis zwei Jahren Verfahrensdauer aus, danach von einer zwei- bis dreijährigen Bauzeit. „Aber nur, wenn keine Einsprüche und Klagen kommen.“

Darauf hofft Ortschaftsrat Johannes Braun, der einen Appell an die Eigentümer richtete, mitzuziehen. „Mit der Ortsumfahrung wird Rißtissen innerörtlich viel attraktiver.“ Ratsmitglied Hubert Dangelmaier informierte in seiner Funktion als Ehinger Stadtrat, dass die Verzögerung der Ortsumfahrung auch daher rühre, dass die Planer anfangs den Verlauf der neuen Straße fast schon diagonal mit dem Lineal gezogen hätten, ohne Rücksicht auf den Eingriff in Natur und Landwirtschaft. „Jetzt ist die Streckenführung weit besser. Und der künftige Damm bietet dazu noch einen soliden Hochwasserschutz.“

Ein Bürger wollte wissen, ob zum Baugebiet „Hinter der Kapelle“, das an die künftige Ortsumfahrung angrenzt, ein Lärmschutz geplant ist. „Wir werden versuchen, einen Wall hinzubekommen“, bislang sei keiner vorgesehen, sagte Stirmlinger. Ein anderer Zuhörer fragte, ob sich der Schwerlastverkehr bis zur Realisierung der Ortsumfahrung reduzieren ließe. Das verneinte der Ortsvorsteher, verwies zugleich auf mehrere Versuche dazu, die die Straßenverkehrsbehörde ablehnte.