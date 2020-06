Gut Ding hat Weile“. Dies trifft auf das Entstehen der Ortschronik Rißtissen zu. Am 22. Juni 1998 hatte der Ortschaftsrat Rißtissen den Beschluss gefasst, ein Heimatbuch in Auftrag zu geben. Fast auf den Tag genau nach 22 Jahren ist am Dienstagnachmittag nun ein 336 Seiten umfassendes Zeitzeugni...