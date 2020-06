Es ist mittlerweile schon die dritte Erweiterung im Kirchener Baugebiet „Simonsbreite“, doch das Wachstum am Ortsrand ist begrenzt. Das machte Ortsvorsteher Alfred Schrode am Montag bei der Besichtigung des Ortschaftsrats deutlich. Die ersten Häuser waren in dem Baugebiete Anfang der 1980er Jah...