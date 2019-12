Einiges vorzubringen hatten Bürger am Donnerstag im Ortschaftsrat in Justingen unter dem Tagesordnungspunkt „Bürgerfragestunde.“ So sei Unmut entstanden, weil „in dem verschlafenen Dorf gar nix laufe“, sagte ein Bürger, der nicht genannt werden will. Als Bürgermeister Ulrich Ruckh und...