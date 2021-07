Der neue Feuerwehrwagen ist Heufeldens ganzer Stolz. Noch nicht einmal geweiht, war er in den vergangenen Wochen schon in etlichen Ehinger Teilgemeinden eingesetzt: Nicht zum Feuerlöschen, sondern zum Wasserpumpen. Abteilungskommandant Manfred Auberer erklärte dem Ortschaftsrat am Mittwoch die Fu...