Fasnet in Ehingen Originelles Programm beim Ball der Vereine in Rißtissen

Rißtissen / RENATE EMMENLAUER

„Zirkus RissiDissi“ macht Station in Rißtissen und begeistert das Publikum in der vollbesetzten Römerhalle.

Manche möchten meinen, den Dissenern müssten die Ideen für ihren Fasnetsball ausgehen – auch wenn die Musiker und Sportler ihr ganzes Herz hineinhängen, um dem zur originellsten Fasnetsgaudi im Ländle gekürten Ball der Vereine jedes Jahr neue Facetten zu geben.

Die Römerhalle war am Samstagabend gestopft voll. Das Thema „Zirkus RissiDissi“ hatten die Fasnetsmacher auserkoren, „weil es in Dissa grad nach langem Darben richtig für uns rundläuft“, sagte Jörg Spaniel. „Die Erweiterung und Sanierung unserer Römerhalle kommt und es gibt Bauplätze. Das musst doch gefeiert werden“, sagte der TSV-Chef. Kaum war Programmbeginn, hieß es schon „Film ab“ auf der Großleinwand für die Sondersendung der Tagesthemen der ARD aus dem Bundestag. Dort wurde über den Antrag aus Rißtissen als schönstes Dorf in Oberschwaben (laut Bundeskanzlerin) und über die Bebauung eines Festplatzes zur Ansiedlung eines Zirkus diskutiert.

Landesvater Winfried Kretschmann sprach von einem unakzeptablen Schildbürgerstreich. Also abgelehnt. Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann wollte dies für seinen liebsten Teilort nicht hinnehmen. „Der Zirkus kommt“, lautete sein Kampfesschrei. Zumal er die Dissemer nach einer internen Recherche als bestaussehenden und intelligentesten Bürger der Großen Kreisstadt befand. Deshalb ist der OB nach seiner Absage für den Ball der Vereine doch am Promitisch in der Römerhalle gesichtet worden – als Pappmaske.

„Alle werden Tränen lachen“

Dann war es soweit – „Manege frei“ lautete die Devise und Zirkusdirektor Francesco (Stephan Föhr) zog die Fasnetsschar in den Bann. „Heute werden zu 100 Prozent alle Tränen lachen und keine Hose bleibt trocken“, versprach er. Einziger Wermutstropfen seiner Show seien die Ersatz-Clowns namens Pippi und Stinki (Martin Völk und Wolfgang Haas), die anstatt ihres Amtes zu walten und den Zirkus mit Clownerie zu bereichern, mit Zigarren und Whisky Backstage auf dem Sofa lümmelten und dies konspirativen Diensttreff nannten. Die zwei waschechten Dissemer brachten die verwerfliche Plakatwerbung in ihrem Dorf aufs Tablett, eine vom Safari-Club, die andere für Kondome. In der Manege bezauberten derweilen die Fußballer mit Akrobatik vom Feinsten.

Benjamin von Stufenbarren (Ingo Peters) zeigte in seiner Solonummer, wie man die Wand hochlaufen kann. Und als stärkster Mann rund um den Globus hievte Jean Lucca (Gianni Sonneck) einen riesigen Hinkelstein in die Höhe. Die Turnerinnen präsentierten eine Tanzchoreografie als kunterbunte Clowns, Dompteure und wilde Löwen. Von Fopperkill, Hasan und Abrakadabra (Thomas Fiesel, Martin Rieber und Jörg Spaniel) gab es originelle Zaubertricks. Auch wegen des Gedankenlesens. So drehten sie die inneren Wünsche des OB nach außen: „Der wär viel lieber Ortsvorsteher in Dissa, weil es in Eh’gna so trist ist.“ Mit einem Abschlusstanz verabschiedeten sich alle Akteure unter Jubel. Danach feierten die Mäschkerle ihr Fasnetsfest.

