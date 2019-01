Rückblick Ordnung im Marktgeschehen

Ehingen / Julia Deresko

Vor 25 Jahren

Straßensperren, Stromausfälle und heruntergefallene Dachziegel: „Lore“ fegte 1994 über Deutschland hinweg. Bundesweit hatte der Orkan fünf Todesopfer gefordert. Auch in Ehingen hinterließ er deutliche Spuren, wie zu lesen war. Etwa 1000 Fichten und 200 Buchen habe „Lore“ vom Stoffelberg hinweggefegt. Besonders schlimm erwischt hatte es Bäume oben auf der Kuppe und im „Alten Hau“. Dort seien deutlich lichte Spuren zu sehen. Der Sturm wütete von Nordwesten her bis Windstärke zwölf und sei dabei genau in die Schneisen gefahren, die Sturm „Wibke“ 1990 geschlagen hatte. Die Straße zwischen Ehingen und Altsteußlingen musste wegen zahlreicher kreuz und quer liegender Bäume gesperrt werden. In der Kernstadt waren die Schäden geringer. Immerhin hatte der Orkan auch dort einige Bäume umgerissen und Ziegel von den Dächern gefegt. In mehreren Orten war in der Sturmnacht der Strom ausgefallen.

Beim Lichtmessmarkt kam die erhoffte Erleuchtung, titelte die Zeitung vor 25 Jahren. Ludwig Griener, Chef des Ordnungsamts, hatte es damals veranlasst, dass die Markthändler Sicherheitsabstände zu den Geschäften in der Hauptstraße halten. Zuvor hatten einige Ehinger Fachhändler Kritik am „unfairen Verdrängungswettbewerb“ geübt und sahen ihre Läden in der Hauptstraße durch die Markthändler verbarrikadiert.

Zur Verbesserung der Situation habe auch der Umstand beigetragen, dass die Stadt die Händler sorgsamer aussuchte. An der ein oder anderen Stelle gab es dennoch Handlungsbedarf. So hatte ein Händler in der oberen Hauptstraße seinen Kleinbus so eng zwischen seinem Stand und der Hauswand gequetscht, dass Passanten, wenn überhaupt, nur schwer durchkamen, wie es hieß.

Vor 50 Jahren

Die Wohnungssituation in der Stadt war vor 50 Jahren Thema. „In Ehingen fehlt es an kleineren Wohnungen für verheiratete oder ledige alte Menschen“, war zu lesen. Ältere Menschen könnten oft teure Mieten in privaten Häusern nicht ohne weiteres aufbringen. Daher hatte Bürgermeister Henger die Wohnungsgenossenschaft „Oberland“ gebeten, 1969 die Erstellung von zwölf Altenwohnungen in die Stadt Ehingen vorzusehen. Die Baugenossenschaft sagte zu unter der Voraussetzung, dass dafür Fördermittel vom Land zur Verfügung gestellt werden, weil nur dadurch die Mieten in einem erträglichen Maß gehalten werden könnten.

Eine Wette ging der Moderator Alfred Schiler vom Landesstudio Tübingen des Südwestfunks ein. „Meine lieben Hörerinnen und Hörer. Ich möchte es wagen, zwei Flaschen Sekt demjenigen zu versprechen, der mir in Württemberg eine breitere Dorfstraße als die in Oberdischingen präsentiert“, sagte er bei der Aufnahme zu seiner 25. Sendung „Zu Besuch in …“ am historischen Stammtisch im „Löwen“ in Oberdischingen. Hauptthema dieses historischen Stammtischs war der „Malefizschenk“, der Oberdischingen einst berühmt gemacht hatte. Die Sendung sollte im Mai ausgestrahlt werden.