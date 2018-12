Theater Opa versetzt die ganze Familie in Aufregung

Frankenhofen / Christina Kirsch

Oma Lena (Andrea Ströbele) ist schon etwas vergesslich und bringt mit ihrer Verwirrtheit den Versicherungs- und Staubsaugervertreter Friedhelm Friedlich (Alois Scheible) an den Rand der Verzweiflung. Der will im schwäbischen Schwank der Theatergruppe Frankenhofen doch nur Opa Karl (Klaus Schnitzer) über die bevorstehende Auszahlung seiner Lebensversicherung informieren. Stattdessen trinkt er aus lauter Frust zu viel Likör und verheddert sich im Strickzeug der Oma.

Diesem Karl fällt in Bernd Gombolds Stück „Opa, es reicht“ so allerlei ein, um den Rest der Familie in Aufregung zu versetzen. Allen voran Schwiegertochter Magda (Bettina Rudolf): Nach Meinung der überaus sparsamen und geizigen Bäuerin ist ihr Schwiegervater ein verschwenderischer und fauler Lump, weil er sich an neumodischen Anschaffungen erfreut, anstatt auf dem Hof mitzuschuften, den Magda mit ihrem Paul (Stefan Scheible) umtreibt.

Das Theater Frankenhofen sorgte bei der wieder ausverkauften Premiere im Musikerheim Frankenhofen für reichlich Lacher. Kurz vor seinem 75. Geburtstag verunglückt der Opa mit seinem Motorrad und kracht mit dem Auto des Bestatters Heinz Grabmann und dessen Frau Lore zusammmen, gespielt von Matthias Fundel und Verena Bohner. Die beiden Städter landen deshalb unfreiwillig auf dem Bauernhof der Familie Schnäbele, wo Magda ein strenges Regiment führt. Stadtluft und Landluft prallen hier unbarmherzig aufeinander und mancher Verdacht führt zu allerlei Verwirrungen.

Weitere Aufführungen gibt es am heutigen Samstag 29. Dezember, sowie am Freitag, 4. Januar, und Samstag 5. Januar, jeweils um 20 Uhr, Saalöffnung und Beginn der Bewirtung um 18.30 Uhr.