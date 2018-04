Verwaltung Öpfinger Rathaus bekommt viertes Büro

Öpfingen / Rainer Schäffold

Mit den Arbeitsplätzen im Rathaus in Öpfingen wird’s eng, deshalb soll ein neues Amtszimmer geschaffen werden. Das neue Büro wird in dem Raum entstehen, in dem früher die Poststelle untergebracht war. Der steht leer, seit die Poststelle ins Blumengeschäft Haimerl im neuen Gebäude neben dem Rathaus eingezogen ist. Einstimmig hat der Gemeinderat am Dienstag den Umbauplänen zugestimmt.

Platz für neuen Mitarbeiter

Zwei Arbeitsplätze für die Verwaltung soll das Büro bieten: einen für Hauptamtleiter Axel Prosser, den zweiten für einen Auszubildenden. Den dadurch freiwerdenden Platz im ersten Büro, direkt neben dem Eingang, soll eine neu einzustellende Kraft besetzen. Sie werde gebraucht, weil die Aufgaben gewachsen seien; zudem wolle Ingeborg Muhr ihren Arbeitsumfang von bisher 80 auf 60 Prozent reduzieren, erklärte Bürgermeister Andreas Braun. Der Arbeitsplatz von Melanie Tremel soll wie bisher im Vorzimmer des Bürgermeisters bleiben.

Etwa 16 000 Euro werde der Ausbau kosten, erklärte der Ehinger Architekt Michael Hamm im Rat. Die Arbeiten dazu werden jetzt ausgeschrieben und sollen bis Ende August abgeschlossen sein.

Im kommenden Jahr soll dann der Parkettboden in den bisherigen drei Amtszimmern saniert werden, was ungefähr 10 000 Euro kosten soll. Geplant ist zudem, die Türen zu den Büros zu verglasen; ob ganz oder in Teilen, das steht noch nicht fest.

Ein Jahr später, 2020 also, sind dann die Toiletten dran: Sie sollen erweitert und dann in Männer- und Frauen-WCs unterteilt werden. Zudem werde eine behindertengerechte Toilette entstehen. Zuvor soll die Teeküche in den bisherigen Registraturraum verlegt werden. Für alle diese Vorhaben hat Architekt Hamm Gesamtkosten von 93 000 Euro errechnet, einschließlich seines Honorars.

Damit aber noch nicht genug: „Irgendwann“, so kündigte der Bürgermeister an, müsse der Boden im Kulturraum auf der Westseite des Unteren Schlosses erneuert werden.