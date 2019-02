Finanzen Öpfinger Haushalt gerüstet für Investition

Öpfingen / Rainer Schäffold

Die großen Investitionen kommen in Öpfingen in den kommenden Jahren.

Für die große Bergetappe stehen gut geschmierte Fahrräder parat, eine eingespielte Mannschaft, die ordentlich Flüssigkeit mit dabei hat, die Rücklagen sorgen für Rückenwind und es herrscht gutes Wetter: Diese Anleihe aus dem Sport nahm Öpfingens Bürgermeister Andreas Braun, als er am Dienstag im Gemeinderat auf die Finanzjahre 2020 und 2021 vorausblickte. Dann nämlich kommen mit der Sanierung der Kläranlage und dem Ausbau der Kinderbetreuung große Brocken auf die Gemeinde zu; für die Kläranlage allein sind rund drei Millionen Euro eingeplant.

Zunächst galt es aber, das Planwerk 2019 vorzuberaten, das laut Braun „sehr solide“ sei und „kommunalpolitischen Handlungsspielraum“ lasse. Es ist dies der erste Haushalt, der nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erstellt wurde. Diese „große Herausforderung“ und „Zäsur für die Verwaltung“ habe man zusammen mit der Kämmerei der Stadt Ehingen innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft gut gemeistert.

Zuführung gibt’s nicht mehr

Hans-Martin Mayer von der Stadt erklärte die wichtigsten Unterschiede gegenüber der bisherigen Methode. Die 975.000 Euro, die erwirtschaftet werden sollen, könnten „ganz grob“ mit der bisherigen Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt verglichen werden, die es so nun nicht mehr gibt.

1,8 Millionen Euro sollen zum Jahresende in der Rücklage bleiben. Dabei kann sich die Gemeinde auf gute Zahlen aus dem Haushaltsjahr 2018 stützen: Die geplante Zuführung von 800.000 Euro werde deutlich übertroffen, dadurch könnten auch viel mehr als die angesetzten 430.000 Euro in die Rücklagen fließen. So komme „einiges aufs Sparbüchle“, sagte der Bürgermeister.

Für Investitionen stehen in Öpfingen in diesem Jahr 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Größte Posten sind 900.000 Euro für den Grundstückserwerb, eine erste Rate von 250.000 Euro zur Sanierung der Kläranlage, 300.000 Euro für die Sanierung der Grundschule, 202.000 Euro gibt es dafür Zuschuss.

Wasserleitung und Internet

Außerdem sind 150.000 Euro für die Erschließung des neuen Baugebiets Halde in Richtung Gamerschwang und 160.000 Euro für die Erneuerung der Wasserleitung im Amselweg und in der Panoramastraße eingestellt. Die 340 000 Euro, die für die Backbonetrasse plus Mitverlegung der FTTB-Infrastruktur angesetzt sind, werden mit 335.000 Euro Zuschuss beinahe gedeckt.

Dies alles will die Gemeinde noch ohne Schulden stemmen, doch im folgenden Jahr werde die Rücklage komplett aufgebraucht sein und es sei eine „maßvolle Neuverschuldung“ nötig, sagte der Bürgermeister. Zumal in der Investitionsplanung fürs Jahr 2022 weitere Posten auftauchen: 600.000 Euro fürs Steuerungssystem im Wasser-Hochbehälter sowie 400.000 Euro für einen Neubau des Bauhofs.

Ganz ohne Anschub geht’s nicht

Ein Darlehen in Höhe von rund zwei Millionen Euro insgesamt plant die Gemeinde in den Jahren 2020 bis 2022 aufzunehmen. Damit stiege die Pro-Kopf-Verschuldung von momentan null auf rund 740 Euro; der Durchschnitt in Gemeinden vergleichbarer Größe im Land liegt derzeit bei 575 Euro.

Ganz ohne Anschieber kommt das Öpfinger Fahrrad dann eben doch nicht über den Berg . . .

