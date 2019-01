Anlagen Öpfingen: Spielplatz bald wieder nutzbar

Öpfingen / RENATE EMMENLAUER

Der Spielplatz im Öpfinger Wohngebiet „Herrschaftsäcker“ soll bis Ende Januar voll benutzbar sein.

Nicht geschlossen, wie vom ein oder anderen Bürger befürchtet, ist der Spielplatz an der Donauhalde im Öpfinger Wohngebiet „Herrschaftsäcker“. Nur das Holzkletterhaus ist gesperrt, dies aber schon ein dreiviertel Jahr. „Wir sind nicht stolz darauf“, sagte Bürgermeister Andreas Braun. Doch aus sicherheitstechnischen Gründen habe es keine andere Möglichkeit gegeben.

Ungewollt lange Sperrzeit

Er ist freilich zuversichtlich, dass die fehlenden Ersatzteile bald geliefert werden, die Firma habe einen Liefertermin noch im Januar bestätigt. Die lange Sperrzeit sei eine Verkettung unglücklicher Umstände. Bei der Routineprüfung im Frühjahr 2018 sei festgestellt worden, dass einige der Holzelemente morsch sind, die Ersatzteile seien beim Hersteller bestellt worden. Nach „extrem langen Lieferzeiten“ habe der Bauhof die neuen Holzelemente im Oktober montiert, berichtet Braun.

Doch seien bei einer erneuten Begutachtung weitere morsche Holzteile aufgetaucht, die dann ebenfalls bestellt worden seien. Auf diese warte man seitdem. Sobald sie da seien, mache sich der Bauhof unverzüglich ans Werk. Wobei alle weiteren Geräte auf dem Spielplatz wie etwa Nestschaukel, Wippe, Sitzschaukel und auch der Sandkasten weiter genutzt werden konnten.

Infrastruktur für Freizeitqualität verbessern

Nach den Worten des Bürgermeisters ist Öpfingen in Sachen Spielplätze überhaupt gut aufgestellt. Der moderne Spielplatz im Wohngebiet „Lauh II“ werde gut frequentiert, die Anlage mit Bolzplatz am Amselweg, gut 2400 Quadratmeter groß, soll, sofern der Gemeinderat im Februar grünes Licht gibt, nächstes Jahr neu gestaltet werden, der Spielplatz „Langacker“ inmitten der Streuobstwiese in der Schillerstraße ist für 2021 zur Sanierung angedacht. Für junge Familien, von denen immer mehr nach Öpfingen kämen, wolle die Gemeinde die Infrastruktur für die Freizeitqualität verbessern, betont Braun.

Das könnte dich auch interessieren: