Finanzen Öpfingen wird schuldenfrei

Öpfingen / Renate Emmenlauer

Die Freude über den guten Jahresabschluss des Haushalts 2017 war Bürgermeister Andreas Braun am Dienstag im Gemeinderat deutlich anzusehen. „Wir haben einen großen, bunten Blumenstrauß investiert, wir konnten vieles realisieren, auch die Vereine in ihren Baumaßnahmen unterstützen, und sind dennoch auf der Haben-Seite“, zog Braun eine positive Bilanz. Mit 944 163 Euro konnten 239 228 Euro mehr dem Vermögenshaushalt zugeführt werden als geplant. Nachdem 2017 auf neue Kredite verzichtet werden konnte, hat sich die Gesamtverschuldung auf 135 000 Euro Ende 2017 reduziert, was einer Pro-Kopfverschuldung von 57 Euro entspricht. Bis Ende Oktober soll die Gemeinde komplett schuldenfrei sei.

Investiert wurde unter anderem in den Ausbau des Dachgeschosses im Kindergarten für die Einrichtung einer Kleinkindgruppe, in die Sanierung der Grundschule, Zuschüsse gingen an die SG Öpfingen für den Bau des Trainingsplatzes und an den Tennisclub zur Sanierung seiner Anlage, die Duschen in der Mehrzweckhalle wurden erneuert, was laut Braun insgesamt mit 320 000 Euro zu Buche geschlagen hat. Hinzu kamen viele weitere Investitionen. „Wir haben Öpfingen im vergangenen Jahr ein großes Stück weiter vorangebracht. Und wir können auch mit den Zuschüssen in Höhe von 420 000 Euro sehr zufrieden sein“, befand Andreas Braun.

Der gute Jahresabschluss sei der Hochkonjunktur mit hohen Steuereinnahmen zu verdanken. Die Überschüsse seien im Hinblick auf die Sanierung der Kläranlage notwendig. Im Verwaltungshaushalt seien bei den Personalkosten mehr als 50 000 Euro eingespart worden.

Gewinn beim Wasser

Auch in der Wasserversorgung mit dem gemeindeeigenen Brunnen hat die Gemeinde Öpfingen besser als erwartet abgeschlossen. Geplant war ein Verlust von 17 540 Euro, tatsächlich gab es einen Gewinn von 4691 Euro. Ursache waren höhere Umsatzerlöse und geringere Materialaufwendungen. Der Tagesverbrauch an Frischwasser in Öpfingen liegt bei 108 Liter pro Person, einschließlich der Landwirtschaft. Der Landesdurchschnitt sind 119 Liter. Der Preis pro Kubik bleibt bei 1,75 Euro. Der Wasserverlust wurde 2017 von 21,4 Prozent im Vorjahr auf 12 Prozent reduziert.