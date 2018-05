Wechsel Öpfingen ist stolz auf seine Musiker

Öpfingen / RENATE EMMENLAUER

Heiko Dolpp ist neu im Vorstand für den Bereich Musikalischer Betrieb/Präsentation beim Musikverein Öpfingen. Seinen Posten als Jugendleiter übernimmt künftig Uwe Grimm. Alle weiteren drei Vorstände bleiben im Amt.

Beim Musikverein Öpfingen ist alles im grünen Bereich. Welch guter Vereinsgeist bei den Öpfinger Musikern herrscht, zeigte sich bei der Jahreshauptversammlung am Freitag im gut gefüllten Musikerheim. Weil Kai Dolpp sein Amt als Vorstand Musikalischer Betrieb/Präsentation aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig abgegeben hat, sprang der bisherige Jugendleiter Heiko Dolpp als sein Nachfolger in die Bresche, um das Vorstandsteam wieder komplett zu machen. Zum neuen Jugendleiter ließ sich Uwe Grimm wählen.

Die umfangreichen Berichte aus dem Vorjahr zeigten ein großes Pensum an Musikproben, an eigenen Konzerten und Festen sowie Auftritten bei anderen Veranstaltungen und auch zahlreichen kameradschaftlichen Aktivitäten. Nadine Winkler, Vorstand Verwaltung/Medien, erwähnte die Teilnahmen beim Kreismusikfest in Schmiechen, dem Pfingstfest in Altheim, dem Ulrichsfest in Berg, dem Öpfinger Burrenfestival, bei den Fasnetsumzügen in Oberdischingen und Öpfingen und beim Narrenbaumstellen.

Musiker im Schnitt 23 Jahre

Sie berichtete zudem von den eigenen Veranstaltungen wie Kinderfasnet, Starkbierfest, Musikerbesen und Weihnachtskonzert. Rudi Kneißle, Vorstand Organisation, hatte Zahlen parat: Demnach gehören dem Musikverein Öpfingen 218 Mitglieder an, davon 118 Fördermitglieder und sieben Ehrenmitglieder, 95 Aktive mit 52 Mitgliedern unter 18 Jahren und 43 über 18 Jahren. Der Altersdurchschnitt liegt bei 23 Jahren, wenn die Smarties, die heimischen Instrumentalisten der Jugendkapelle Oberdischingen/Öpfingen und das Blasorchester zusammen betrachtet werden.

Bei den Auftritten der aktiven Kapelle steht als nächstes das Pfingstfest in Altheim an, danach das Kreismusikfest in Kirchen und die eigene Sommerserenade im Schlosshof am 15 Juli. Susanne Keller als Vorstand Finanzen erwähnte ein solides Finanzpolster. Die Jugendausbildung habe einen dicken Brocken in der Bilanz ausgemacht.

Den Probenbesuch von 83,4 Prozent würde Helmut Kassner gerne noch etwas optimieren. „Wir brauchen jeden in der Musikprobe. Man könnte dadurch noch einiges herausholen“, sagte der Dirigent. Aber er lobte auch die Musiker: „Es macht mir hier super viel Spaß.“ Rudi Kneißle gab das Lob zurück und sagte: „Vielen Dank, dass Du bei uns bist.“ Ein Sonderlob sprach Kassner den jungen Instrumentalisten aus, die eine hohe technische Qualität und Kontinuität beim Probenbesuch aufwiesen. Er dankte auch seinen Vizedirigenten Lukas Andelfinger, Paul Niederer und Thomas Fritsch.

Wertungsspiel als Höhepunkt

Als Höhepunkte des Jahres stellte der Dirigent das Wertungsspiel 2017 in Schmiechen heraus, das zweite des Vereins. Mit der Note „hervorragend“ habe die Kapelle die beste Bewertung aller teilnehmenden Orchester der Kategorie eingefahren. Auch das Weihnachtskonzert sei großartig gelaufen.

In seinem letzten Bericht als Jugendleiter berichtete Heiko Dolpp von 43 Kindern und Jugendliche in Ausbildung, sieben sind seit der Sommerpause neu angemeldet, fünf seien durch die Werbeaktion in der Grundschule dazugekommen. 25 Jungmusiker spielen bei den Smarties, elf parallel in der Jugendkapelle, 22 in der Jugendkapelle, von denen noch acht bei den Aktiven dabei sind.

Musiker machen Bürger „stolz“

Dominik Maier als stellvertretender Bürgermeister nutzte bei der Entlastung die Gelegenheit, dem Musikverein Öpfingen für die hervorragende Arbeit zu beglückwünschen. „Das macht uns Bürger stolz.“