Fasnet Oberstadion: Vereine unterhalten mehr als 250 Gäste

Oberstadion / bur

Prächtig unterhalten wurden mehr als 250 Gäste am Samstagabend beim Ball der Vereine in der Halle in Oberstadion. Das Programm bestritten der Sportverein Unterstadion, der Musikverein „Lyra“ Unterstadion, die Schlossberg-Hexa und die Wenklfratza. Bei der Organisation half der Schützenverein Hundersingen mit. Den Anfang im Programm machte die Mädchen-Tanzgarde des Sportvereins; sie zeigte außer dem attraktiven Tanz auch eine Pyramide.

Auch die Kinder der Schlossberg-Hexa tanzten auf der Bühne. Und die Männergarde der Wenklfratza ließ es sich nicht nehmen, in kurze Röcke zu steigen. Das Trio des Sportvereins Unterstadion mimte Liliputaner. Auch die Schlossberg-Hexa zeigten ein Männerballett: Sie verkleideten sich als Putzfrauen mit Besen. In ihren Putzeimern hatten sie eine Überraschung parat: jede Menge Konfetti, das sie am Ende ihrer Darbietung über die Zuschauer ausgossen. Für diese Vorführung gewannen die Hexa die Publikumswertung.

Vollautomatischer Dirigent

Der Musikverein „Lyra“ führte eine närrische Musikprobe vor: Am Dirigentenpult stand der „vollautomatische“ Klaus Fiderer. Dieser wurde per Fernsteuerung angeleitet: Reguliert wurden Lautstärke, Tempo und Tonart der Musikkapelle. Diese unterhielt übrigens zwischen den einzelnen Programmpunkten mit zur Fasnet passenden Liedern. Die Wenklfratza zeigten einen Maskentanz einschließlich großer Pyramide.