Finanzen Oberstadion investiert und macht neue Schulden

Oberstadion / Joachim Schultheiß

Gutes Wirtschaften bescheinigte Markus Mussotter der Gemeinde Oberstadion. Der Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen erläuterte dem Gemeinderat in der letzten Sitzung des Jahres den Haushaltsentwurf für das Jahr 2019. Die Gemeinderäte stimmten dem Zahlenwerk einstimmig zu. Das Volumen des Gesamthaushaltes beträgt 4,5 Millionen Euro. Der Anteil des Verwaltungshaushaltes beläuft sich auf 3,7 Millionen Euro, jener des Vermögenshaushaltes auf 830 000 Euro.

Als größter Posten im Bereich der Investitionen steht im kommenden Jahr die Renaturierung des Stehebaches an, die mit 300 000 Euro veranschlagt ist. Der weitere Ausbau des Breitbandnetzes summiert sich auf 157 000 Euro, für den Erwerb von Grundstücken sind 125 000 Euro eingeplant. Die Investitionen seien nötig, um zukunftsfähig zu bleiben, sagte Mussotter.

Die Ausschreibung zum Glasfasereinzug sei am Montag erfolgreich abgeschlossen worden, teilte Bürgermeister Kevin Wiest mit. Von fünf Firmen, die die Ausschreibungsunterlagen angefordert hatten, sei nur von einer ein Angebot eingegangen. Der Preis betrage brutto 144 000 Euro. Die Fertigstellung solle bis Ende April erfolgen. Der 31. Oktober sei das letzte Datum, an dem man ans Netz gehe, sagte Wiest.

Als positiv für die Haushaltsplanungen bezeichnete Mussotter die gute Konjunktur, wegen der das Steueraufkommen jedes Jahr ansteige. Auch die niedrigen Hebesätze im Alb-Donau-Kreis für die Kreisumlage hob er hervor. Diese belaufen sich für die Gemeinde auf 500 000 Euro, die Finanzausgleichsumlage beträgt 400 000 Euro. Insgesamt belaufen sich die Umlagen, die Oberstadion zu leisten hat, auf etwas mehr als 1,1 Millionen Euro.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit 1,1 Millionen eingeplant und somit der größte Einnahmeposten im Haushalt 2019, gefolgt von Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von knapp 800 000 Euro und von mehr als 300 000 Euro geschätzten Gewerbesteuereinnahmen. Die Gewerbesteuereinnahmen habe er bewusst so hoch angesetzt. „Mein Ziel war es, die geplante Darlehensaufnahme gering zu halten“, sagte Mussotter. Gemeinderat Dieter Habrik hatte zuvor hinterfragt, ob bei einer Steigerung von 120 000 Euro zum Vorjahr die Schätzung nicht zu gewagt sei.

Nach Abzug des Tilgungsaufwands in Höhe von 146 000 Euro ergibt sich gemäß der Berechnungen Mussotters im kommenden Jahr eine Netto-Investitionsrate für Oberstadion von 184 000 Euro. Bedingt wegen der hohen Investitionen in die Infrastruktur wie Breitbandausbau und Gewässerbau ist der Schuldenstand der Gemeinde im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 angestiegen. Ende dieses Jahres liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 1002 Euro, erläuterte Mussotter. Im Vorjahr waren es noch 791 Euro. Ende des kommenden Haushaltsjahres soll sie wieder bis auf 938 Euro zurückgehen. 146 000 Euro fallen für die Gesamtschuldentilgung an.

Auf Antrag von Wiest beschloss der Gemeinderat für 3100 Euro die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage.