Bürgermeisterwahl Obermarchtal: Kandidaten stellen sich vor

Obermarchtal / Maria Bloching

450 Bürger kommen in die Mehrzweckhalle nach Obermarchtal, um die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl zu hören.

Neben Hans-Peter Eller, Martin Krämer und Markus Buck hat auch Dauerkandidatin Fridi Miller ihre Bewerbung für die Bürgermeisterwahl in Obermarchtal am kommenden Sonntag abgegeben. Am Freitagabend provozierte sie mit ihrem Auftritt in der vollbesetzten Halle.

Als „Auf­deckungspolitikerin“ gebe es für sie in Obermarchtal, wie sie sagte, viel aufzudecken, wie ihr ein Bürger in einem Brief mitgeteilt habe. Nun wolle sie „die Arbeit und das Gutsherrenamt der Obrigkeit kritisch hinterfragen“, die Gemeinde sei „von schwarzem Filz geprägt“. Sie wolle einen Bürgerhaushalt und Bürgerentscheide einführen, der Arbeit des Gemeinderates hinter verschlossenen Türen einen Riegel vorschieben.

Einige stehen auf und gehen

Miller wetterte über angebliche Korruption und konservative Sichtweisen. Daraufhin standen einige Bürger auf und gingen. Miller sagte dazu, dass zu wenige die Gelegenheit genutzt hätten, zu gehen. Sie redete sich in Rage: „Ihr seid so falsch, Anstand habt ihr keinen. Ihr braucht mich nicht zu wählen, weil ihr die falschen Bürger in der falschen Gemeinde seid.“ Dann verließ sie die Bühne vor Ablauf ihrer Redezeit.

Zuvor war sie von Walter Stützle gebeten worden, zur Ernsthaftigkeit zurückzukehren und die Bühne nicht für ihre Show zu missbrauchen. „Das Amt des Bürgermeisters ist für Obermarchtal sehr viel wert und sehr wichtig. Sie stehlen uns die Zeit.“

Bis dahin hatten die drei Kandidaten vor ihr einen gelungenen Auftritt hingelegt, sich jeweils 15 Minuten lang vorgestellt und ebenso lange Fragen der Bürger beantwortet (siehe Bericht links). Der Datthausener Gemeinderat Hans-Peter Eller machte den Anfang und beteuerte, er wolle als Bürgermeister keine autoritäre Person in der Gemeinde werden, sondern sich in deren Dienst stellen. Kitaplätze und die Sicherung der Grundschule im Blick haben, ein Konzept für Friedhof und Ortsumfahrung mit Bürgerbeteiligung erstellen, den Breitbandausbau und die innerörtliche Verdichtung vorantreiben, neues Bauland schaffen, Gewerbe ansiedeln, den Tourismus ausbauen und die Seniorenbetreuung ermöglichen – dies sind seine Ziele. Aufgrund seines Agrarstudiums und seiner Verwaltungsausbildung sieht sich der 39-Jährige für das Amt gut gerüstet.

Der 41 Jahre alte Martin Krämer aus Essen „hat Bock“ auf das Bürgermeisteramt. Er präsentierte sich als gekonnter Redner und stellte sich frontal zum Publikum. 2016 hätte er sich „in Obermarchtal verguckt“, es sei ein Paradies. Der stellvertretende Bankfilialleiter will mit der Bürgerschaft Probleme aktiv und sehr bald angehen. Ob Tourismus oder Internet, Gewerbe oder Familien, Busverbindungen oder aktuelle Infrastruktur, Senioren oder Jugend: „Man muss nicht Verwaltung studiert haben, um ein guter Bürgermeister zu sein“, befand er, der „mit keinem verbandelt“ sei und deshalb in allen Belangen einen neutralen Blickwinkel einnehmen könne.

Auf dem scheinbar „undankbaren dritten Platz“ fühlte sich Markus Buck sichtlich wohl, denn es gehe nicht vordergründig um ihn, sondern um die Bürger. Der Vater von vier Kindern möchte die Infrastruktur ausbauen und den Standort attraktiv erhalten. Mehr Krippenplätze und ein Mittagessen in der Grundschule sind für den Leiter des Bauhofes Ravensburg und gelernten Maurer kein Luxus, sondern selbstverständlich. „Ich orientiere mich am schwächsten Glied in der Gemeinschaft, dann ist auch den Stärksten geholfen.“ Der Jugend Werte vermitteln, Schranken abbauen, Grenzen vermeiden – er sei mutig genug, Obermarchtal in die schnelllebige Zukunft zu führen und er sei konservativ genug, um Werte zu erhalten.