Veranstaltung Obermarchtal feiert Herbst- und Weinfest

Obermarchtal / Dietmar Burgmaier

Von sonnigem Wetter profitierte das Herbst- und Weinfest der Narrenzunft Obermarchtal am Wochenende vor der Mehrzweckhalle: Rund 1000 Gäste waren erschienen. „Wir haben wegen der Witterung noch nie in die Halle umziehen müssen“, freute sich Zunftmeister Florian Siegle; zum achten Mal in Folge war man am Samstagabend draußen. Weil es am Abend dennoch recht kühl wurde, sorgten große Heizpilze im Freien für angenehme Temperaturen.

Die Metzelsuppe am Sonntag ging in der Festhalle zum 14. Mal über die Bühne. „Wir haben früher die Metzelsuppe zweitägig veranstaltet“, sagte Siegle, „mit dem Weinfest möchten wir aber für etwas Abwechslung sorgen.“ Das Weinfest sei auch diesmal ein „durchschlagender Erfolg“ gewesen; etwa 350 Gäste nahmen es „mehr als gut“ an. Wieder mal sind am Schluss manche Weine wegen der großen Nachfrage ausgegangen. Für gute Stimmung am Samstagabend sorgte Discjockey Timo Schleicher, seines Zeichens Dirigent des Fanfarenzugs Obermarchtal. Lothar Gaupp und weitere Zunftmitglieder halfen, die 200 Dennete beim Weinfest zuzubereiten. Am Dennete-Ofen arbeiteten bei über 300 Grad Hitze Dieter Löffler und Bernd Kitzke.

Am Weinbrunnen von Brauchtumsmeister Elmar Herter aus Hayingen wurden zehn Weine ausgeschenkt, sie waren im Rahmen einer Weinprobe bei der Munderkinger Weinhandlung Edel ausgewählt worden. „Es war für jeden etwas dabei, ob trocken oder ob lieblich“, sagte Zunftmeister Siegle. Zum Wein gab es auch Käseteller mit frischen Trauben und selbst gebakenen Zwiebelkuchen. Diese hatten bereits am Freitag für die Metzelsuppe am Sonntag fast 100 Kilogramm Sauerkraut gekocht. Dieses wurde zur Schlachtplatte und Blut- und Leberwürsten aus dem Kloster Untermarchtal serviert.

Erstmals wurde beim Herbstfest frisch gepresster Apfelsaft aus eigener Herstellung in Fünf-Liter-Kanistern verkauft. Unter der Leitung von Hans-Peter Schleicher hatten einige Zunftmitglieder zehn Zentner Äpfel zum Mosten in örtlichen Obstgärten gesammelt. „In der kommenden Fasnet werden wir einen Teil des Saftes als Most anbieten“, kündigte Zunftmeister Siegle schon mal an.

Wie alt sind alle 300 Narren?

Bei einem Schätzspiel galt es, das Gesamtalter der mehr als 300 Mitglieder der Narrenzunft Obermarchtal zu schätzen, Hauptpreis war ein Spanferkel. Außerdem gab es Eintrittskarten für Fasnetsveranstaltungen zu gewinnen. Beim Fest halfen rund 60 Mitglieder des Vereins mit. „Wir wollen nicht nur an der Fasnet präsent sein, sondern auch unter dem Jahr“, sagte Siegle. Er schätzte die Zahl der Mittagessen am Sonntag auf 400. „Außerdem haben wir 20 Kuchen unters Volk gebracht“. Unter den ersten Gästen des zweitägigen Fests waren auch Bürgermeister Martin Krämer und der katholische Pfarrer Gianfranco Loi. Beide lobten die „schöne Atmosphäre“ der Veranstaltung.