Die Motorradfahrer, die durchs Obere Schmiechtal brausen, haben am Montag die Ortschaftsräte in Hütten beschäftigt. „Es gibt einfach welche, die viel zu schnell und viel zu laut unterwegs sind“, sagte Ortsvorsteher Stefan Tress. Wobei er nicht alle über einen Kamm scheren will. „Viele fahr...