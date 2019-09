Große Büsche liegen entlang der Straße, frische Schnittkanten zeigen, dass sie gerade eben gefällt wurden. Oben am Hang sind Arbeiter in leuchtender Schutzkleidung zu sehen, Motorsägen-Geräusch dröhnt herab. Seit Mitte August und noch bis Ende dieser Woche arbeiten die Fachleute an den Hänge...