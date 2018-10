Wohnen Oberdischinger Baugebiet nimmt nächste Hürde

Oberdischingen / Von Rainer Schäffold

Nicht jeder Oberdischinger freut sich über das neue Baugebiet „Oberdischingen Nord“. Dies wurde am Dienstag im Gemeinderat deutlich, als im Rahmen des Auslegungsbeschlusses die öffentlichen und privaten Stellungnahmen behandelt worden sind. Vor allem ein höheres Verkehrsaufkommen, verbunden mit Lärm und Abgasen, führen einige Bürger an. Der Vorschlag, eine weitere Zufahrt zur Entlastung zu schaffen, wurde bei der Abwägung abgelehnt, wie Martin Homm vom Planungsbüro Künster im Rat ausführte. Eingriffe in die Landschaft wären zu groß, die Kosten würden den Nutzen um ein Vielfaches übersteigen.

Eine weitere Klage von Anliegern betrifft ihren bisher freien Blick auf die Landschaft nach Norden, der durchs neue Baugebiet verbaut würde. Ein Bürger sah gar den Wert seines Objekts „durch die Bebauung um einen signifikanten Betrag gemindert“. Hier war die Antwort eindeutig: „Das private Interesse stößt in diesem Fall an seine Grenzen“, heißt es in der Stellungnahme. Der Gemeinderat räume dem „öffentlichen Belang für das Gemeinwesen“ den Vorrang ein gegenüber dem privaten Einzelinteresse. Zudem, sagte Homm, bestehe vom Gesetz her „kein Recht auf eine unverbaute Sicht“.

Auch Bürgermeister Fritz Nägele hatte sich zu den Einsprüchen geäußert. Jeder solle sich hinterfragen, sagte er, ob seine Situation vor nicht allzu langer Zeit nicht ähnlich gewesen sei, als er einen Baugrund suchte.

Zuvor hatte Homm Einzelheiten der Planung und der örtlichen Bauvorschriften mitgeteilt. Das insgesamt 4,02 Hektar umfassende Plangebiet sei etwas weiter nach Norden verlegt worden, im östlichen Bereich sei auf ein Grundstück verzichtet worden, sodass es nun noch 38 Bauplätze geben werde. Es sind weder Beherbungsbetriebe, also Hotels oder Ähnliches, noch „Schank- und Speisewirtschaften“ zugelassen. In der südlichen der beiden Häuserreihen seien nur Flachdach­gebäude erlaubt, im nördlichen Teil könne auch zweigeschossig gebaut werden.

Auf einem Grundstück lauter

Laut Lärmgutachten sei allein das südöstlichste Grundstück des Plangebiets in der Nacht durch Verkehrslärm von der Bundesstraße, der größer als 45 Dezibel sei, „geringfügig beaufschlagt“, erklärte Homm. Diese „marginale“ Überschreitung führte nicht zu Bedenken des Gutachters.

Einstimmig hat der Gemeinderat den Auslegungsbeschluss gefasst, die Pläne werden vom 26. Oktober bis 26. November im Rathaus öffentlich ausliegen, kündigte Stadtplaner Homm an.