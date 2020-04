Das Rennen um die Bauplätze im neuen Baugebiet „Oberdischingen Nord“ geht in die heiße Phase. Und das obwohl die Quadratmeterpreise für die Grundstücke bei 230 Euro mit der Tendenz nach unten beziffert werden. Zur Gemeinderatssitzung am Dienstagabend kamen rund 40 Zuhörer in die örtliche T...