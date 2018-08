Politik OB-Wahl im September

Ehingen / swp

Für die Oberbürgermeisterwahl der Stadt Ehingen am Sonntag, 23. September, ist der Wahlbezirk Ehingen mit allen Ortsteilen in 28 Urnenwahlbezirke aufgeteilt. Änderungen im Vergleich zu früheren Wahlen gibt es in den Wahllokalen Berkach und Frankenhofen. Am Wahltag findet in der Schmiechtalschule ein „Tag der offenen Tür“ statt. Deshalb wurde das Wahllokal Berkach in eine Außenstelle der Schmiechtalschule am Fliederweg 1 verlegt. Das Wahllokal in Frankenhofen wiederum wird nicht mehr im Rathaus sein, sondern im Musikerheim in der Kamerer-Schott-Straße. Das Musikerheim ist auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen barrierefrei erreichbar, teilt die Stadtverwaltung mit. Insgesamt 263 Wahlhelfer werden am Wahltag im Einsatz sein.