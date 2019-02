Fasnet Ob Arzt oder Einbrecher: In eine andere Rolle schlüpfen

Von Maria Bloching

Realität und Fantasie lagen am Glombigen in Munderkingen ganz nah beieinander. Tatsächlich war manchmal nicht ganz klar, wie viel Wahrheit hinter einem Kostüm oder einer Geschichte steckte. Für Verwirrung sorgte etwa die Frau von der Zeitung, mit Block und Stift in der Hand, über der Schulter eine Kamera. „Bisch von d’r Bildzeitung oder von d’r Neue Revue?“. Je ausgeschmückter und skurriler, umso lustiger. Den echten Namen zu verraten, das geht sowieso gar nicht. Was läge also näher, sich als „Karla Columna“ aus „Benjamin Blümchen“ ein Stelldichein zu geben?

Schließlich befand man sich in den Gasthäusern, in Cafés und im Narrenstüble in bester Gesellschaft. Hier konnte man auf die 16 Männer der „Freien Deutschen Jauner“ – kurz FDJ – treffen, die zum Thema „Grenzenlos“ großzügig in 100-Mark-Scheinen das Begrüßungsgeld der Ostdeutschen zurückzahlten und hier und da Geschichten über ihren Neustart im Westen erzählten.

Wie alle originellen Gruppen an diesem Abend hatten sie ein Kostüm aus der Vergangenheit gewählt, das irgendwann einmal am Fasnetssonntag beim großen Umzug Premiere gefeiert hatte. „Wir überlegen uns jedes Jahr ein anderes Thema. Das ist streng geheim und wird erst bei der Aufstellung verraten“, war von den FDJlern zu hören.

Dr. Grö sorgte sich vor allem um die Gesundheit der weiblichen Narren. Beim Abhorchen der beiden Rotkäppchen musste er leider Herzrhythmusprobleme feststellen und Bettruhe verordnen – die er natürlich persönlich überwachte. Seine Gromet fiel in Form einer Krankmeldung aus, die für die gesamte Fasnetszeit gilt. Auch drei Einbrecher streiften durch Munderkingen, ihre Ausbeute konnte sich bereits am frühen Abend sehen lassen. „In Munderkingen gibt es auch reiche Leute“, machten sie deutlich. Wer sich als arm ausgab, hatte Glück: Er wurde – in Anlehnung an Robin Hood – mit einem süßen Goldtaler getröstet.

Neben dem Brunnensprung ist das „Maschgra gau“ eine lange Tradition, die aus der Munderkinger Fasnet nicht wegzudenken ist. Lange zuvor machen sich Gruppen Gedanken über das, was sie nicht nur am Glombigen, sondern auch an anderen närrischen Tagen darstellen wollen. Man schlüpft in eine Rolle und füllt diese dann den ganzen Tag über aus. Die eigene Persönlichkeit tritt in den Hintergrund.

Oft selbst hergestellt

Liebevoll gestaltete Kostüme mit aufwendigen Details sorgen für ein herrliches Bild und bieten eine perfekte Grundlage für alle die Themen, die die Menschen in Stadt und Land beschäftigen. Die Gromet als Erinnerung wird oft in mühevoller Arbeit selbst hergestellt. Im Café Melber zieren sie den Gastraum und zeigen, wie einfallsreich die Narren in den vergangenen Jahrzehnten waren.