Glaube Begegnungstag der Landfrauen Ehingen zum Thema Bewegung

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

Ums Thema „Bewegung“ in körperlicher und geistiger Hinsicht ging es beim Begegnungstag der Landfrauen in der Lindenhalle.

„Bewegung ist unser wichtigstes Lebenselixier“, erklärte der emeritierte Weihbischof Dr. Johannes Kreidler beim Begegnungstag der Landfrauenvereinigung des katholischen Frauenbundes am Dienstag in der Ehinger Lindenhalle. Der Geistliche meinte damit aber nicht nur die körperliche Bewegung, die der menschliche Körper für sein Gedeihen braucht, sondern auch die geistige und spirituelle Bewegung.

In seinem Referat erläuterte der Theologe das Motto „Leben ist Bewegung“, auf das auch Bärbel Kräutle in ihrer Begrüßung Bezug genommen hatte. Vor allem in ihrer Position gegenüber den Frauen in der Kirche wünschte sich die Diözesan- und Bundesvorsitzende etwas mehr Bewegung der katholischen Kirche, erklärte Bärbel Kräutle in ihren Dankesworten nach dem Referat an den Geistlichen. Man müsse auf die Frauen hören und sie würdigen, bevor sie frustriert die Kirche verließen, mahnte Bärbel Kräutle vor etwa 70 Frauen, die sich mehrheitlich im Ruhestandsalter befanden.

„Wir sitzen zu viel“

„Frauen haben berechtigte Erwartungen an die Kirche“, stellte Johannes Kreidler fest. Auch Oberbürgermeister Alexander Baumann ging auf das Thema Bewegung ein. Kreidler wünschte dem Ehinger OB übrigens eine vom Heiligen Geist unterstützte zweite Amtszeit. „Wir sitzen zu viel“, stellte Kreidler gegenüber den sitzenden Frauen fest. „80 Prozent der Menschen bewegen sich zu wenig“, sagte er, „aber der Körper muss und will sich bewegen“.

„Bewegung verändert das Gehirn, sodass sie einen neuen und aktiveren Lebensstil ermöglicht“, sagte der Referent. Man müsse im Leben eine Spannung zwischen Gehen und Stehen aufrecht erhalten, erläuterte Kreidler, der ein Fülle an Redewendungen und Wortspielen anführte, die mit Bewegung zu tun haben. So gab es den Wendehals, man spricht von unterschiedlichen Gangarten und oft genug entfährt den Menschen ein „Es geht nicht mehr“, wenn sie sich überfordert fühlen.

Wege durch Licht und Schatten

Um aus diesem Zustand herauszukommen, brauche es jedoch ebenfalls Bewegung, sagte Kreidler. Die Lebenswege eines Menschen führten durch Licht und Schatten, durch Enttäuschungen und Erbärmlichkeiten, aber „das göttliche Licht von oben hört nie auf, uns den Weg auszuleuchten“, sprach er den Frauen Mut zu. Wer sich auf den Weg mache, setze sich der Heimatlosigkeit und Schutzlosigkeit aus, gab der Referent zu bedenken. Und das betreffe nicht nur Menschen, die sich als Migranten auf den Weg machen, sondern jeden, der Schritte ins Unbekannte wagt.

In der Bibel stehe jedoch die Zusage, die schon der Stammvater Abraham mit auf den Weg bekam. „Wenn du gehst, wird es letztlich gut gehen“. Das sei ein Vertrauen, auf das Christen bauen könnten. „Umwege, Irrwege und Durststrecken gehören natürlich dazu“, ergänzte der Referent. Das Christsein sei kein bequemer Spazierweg, sagte Johannes Kreidler, sondern eine Herausforderung. Man müsse Standorte und Standpunkte aufgeben, wenn man sich auf den Weg mache.

Vorwärtsgehen ist anstrengend

In diesem Zusammenhang zitierte Kreidler Papst Franziskus, der feststellte, dass das Vorwärtsgehen sehr anstrengend sei. Das war für die Zuhörerinnen nachvollziehbar, da auch sie in einer Kirche leben, die nicht dafür bekannt ist, allzu schnell neue Wege zu gehen und die über viele Jahrhunderte eingeschlagenen Pfade zu verlassen.

Dem Referat schloss sich ein Gottesdienst an. Am Nachmittag referierte Beate Pospischil aus Lonsee zum Thema „Vitamine für die Seele“.

