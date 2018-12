Ausstellung Nie mit Erziehung belästigt worden

Ehingen / Christina Kirsch

„Ich hatte eine fromme Mutter und einen freigeistigen Vater“, erzählte Adelgund Mahler, die Tochter des Malers Sepp Mahler, in der Städtischen Galerie über ihre Eltern. Die Bad Wurzacherin war zu einem Gespräch eingeladen und plauderte vor Interessierten über das Leben mit ihren Eltern. 1944 geboren, war sie die einzige Tochter des Ehepaars Mahler. Sie wuchs in dem Haus auf, das ihr Vater gebaut hatte, und in dem sie heute das Archiv mit mehr als 4000 Bildern betreut. Der Öffentlichkeit ist dieses Archiv zugänglich.

Adelgund Mahler brachte zum Gespräch die kleine Bronze eines Hundes mit, die der Stuttgarter Bildhauer Eugen Frey geschaffen hatte. Eugen Frey war 1933 beauftragt worden, das Ehinger Kriegerdenkmal am Groggensee zu schaffen. Jahre zuvor war Bildhauer Franz Sieferle mit dem Auftrag eines Löwen-Denkmals für Ehingen betraut worden, weil Sieferle bereits für die Stadt Lahr ein Löwendenkmal geschaffen hatte. Es wird spekuliert, dass Frey bessere Verbindungen zum damals schon völkisch beeinflussten Gemeinderat hatte. Eugen Freys Tochter Anneliese war mit Sepp Mahler bekannt.

In den 1930er Jahren brachte der aufkommende Nationalsozialismus auch Sepp Mahler in Schwierigkeiten, der wegen seiner freigeistigen Haltung in so genannte Schutzhaft genommen wurde und lange unter den Folgen des Krieges litt. Nichtsdestotrotz erinnert sich Adelgund Mahler an eine Kindheit, in der sie „mit dem Vater den Berg hinunter gekugelt“ ist und in der Sepp Mahler für sie Kasperletheater spielte. „Mein Vater war immer zuversichtlich und froh“, erinnert sich die Tochter im Gespräch mit den Kuratoren Anne Linder und Volker Sonntag. Sie sei nie mit Erziehung belästigt worden, schmunzelte die 74-Jährige, die von beiden Eltern wertvolle Impulse mitbekam. „Meine Mutter war immer sehr elegant angezogen und mein Vater steckte mich zum Abhärten in den Brunnen“, umschrieb Adelgund Mahler lachend die konträren Ansichten der Eltern.

Verantwortung für die Bilder

Im Hause Mahler sei man immer auf dem Laufenden gewesen, was sich im aktuellen Kunstbetrieb tat. Der Vater abonnierte Kunstzeitschriften und fuhr oft in die Museen und Galerien. Ausstellungsmöglichkeiten habe es in den 50er und 60er Jahren nicht viele gegeben. „Früher hat man viel in Buchhandlungen ausgestellt“, meinte Adelgund Mahler. Hingen Sepp Mahlers Bilder einmal nicht so vorteilhaft, habe ihr Vater das mit dem Satz „Meine Bilder leuchten auch im Dunkeln“ kommentiert. Anne Linder fragte, ob Adelgund Mahlers Leben ohne den berühmten Vater und sein Erbe anders ausgesehen hätte und ob sie die Pflege des väterlichen Bestands als Last empfinde. „Man hat Verantwortung für die Kulturgüter, die einem hinterlassen wurden“, meinte Adelgund Mahler und weitete diese Verantwortung auf den Naturschutz aus, für den sie sich gerne mehr eingesetzt hätte.