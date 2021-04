Eine Rekordzahl an Einsätzen verzeichnet die Freiwillige Feuerwehrabteilung Schelklingen ausgerechnet im Jahr 2020, dem ersten Jahr der Coronapandemie. 66 Mal musste die Wehr ausrücken. Eine Alarmierung der Stufe B2 am 16. Juni und ganze drei Alarmierungen an einem einzigen Tag, dem 3. August 2...