Dass sich in diesen Pandemie-Tagen die Dinge manchmal schneller entwickeln, als man es erwartet, ist keine Überraschung mehr. Manches Mal aber ist das sogar gut: Im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Lauterach, das am Freitag erschienen ist, schrieb Bürgermeister Bernhard Ritzler zum Stand der Neustrukturierung der Wasserversorgung, dass er auf den Förderbescheid des Regierungspräsidiums für den Bauabschnitt Hochbehälter warte. Noch am selben Tag ging dieser ein: Das Land Baden-Württemberg fördert demnach den Bau mit rund 446 000 Euro – Lauterach erhält 360 000 Euro, Rechtenstein rund 86 000 Euro.

Insgesamt schlägt der benötigte neue Hochbehälter bei Reichenstein inklusive der notwendigen Verbindungsleitungen vom alten zum neuen Behälter mit rund 880 000 Euro netto zu Buche. Diese Summe teilen sich die Gemeinden Rechtenstein und Lauterach auf Basis ihrer Einwohnerzahl, der Lauteracher Anteil beträgt 526 000 Euro. Nachdem nun klar ist, dass die Fördermittel fließen, will Ritzler möglichst schnell die Ausschreibung auf den Weg bringen, sodass die Baumaßnahmen im kommenden Frühjahr beginnen können.